Avengers: Doomsday – I Fratelli Russo e la sfida di riportare ordine nel MCU

Intervistati da Associated Press, i fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Doomsday e di Avengers: Secret Wars, quest’ultimo nelle fasi finali di pre-produzione a Londra, hanno parlato della sfida di girare nuovamente due film in contemporanea, e la loro abitudine di lavorare con cast molto affollati.
Per qualche ragione, io e Joe siamo sempre stati molto attratti dalla narrazione corale – ha detto Anthony – Forse è dovuto al fatto che lavoriamo in squadra.
Siamo cresciuti in una famiglia italiana molto numerosa, piena di personalità eclettiche – ha aggiunto Joe – C’erano dinamiche familiari complesse. Siamo cresciuti tutti nella stessa strada; ognuno abitava in una casa diversa. Cenavamo tutti insieme la domenica. Interagivamo costantemente con una grande varietà di personalità e dinamiche interpersonali. Credo che sia così che vediamo il mondo e le storie.
L’MCU è un esperimento colossale su quanto vasto e quanto ampio possa essere il potenziale di un cast corale – afferma Anthony – Se abbiamo talento e gusto per la narrazione corale, ci stiamo sicuramente spingendo oltre ogni limite. Quando si lavora a uno di questi film, è la cosa più difficile che si sia mai fatta. Quando ne fai due, è quasi inconcepibile. Ma è la seconda volta che ne facciamo due uno dopo l’altro.
Alla domanda se pensano che il film, dopo alcuni passi falsi sul grande schermo, riporterà ordine nell’universo Marvel cinematografico, i due hanno risposto:
È un’ottima domanda. Fa parte della sfida unica – ha detto Anthony – Ciò che io e Joe abbiamo sempre apprezzato della nostra collaborazione con la Marvel è che il nostro compito non è quello di dare risposte per l’intero MCU. Lo inseriamo in un modo molto specifico. È in quell’intersezione che possiamo dare un senso alle cose.
I due hanno anche parlato di come sono arrivati a lavorare ad Avengers: Doosmday, e di come il rinnovo della produzione dopo l’alt al precedente film intitolato Avengers: The Kang Dynasty abbia comportato l’inizio delle riprese con una sceneggiatura incompleta.
Consideriamo sempre la sceneggiatura come un organismo vivente – ha affermato Joe – Siamo registi che si basano sull’improvvisazione e sulle prove. Ci piace vedere cosa gli attori apportano ai personaggi, e a volte non li conosciamo fino a pochi giorni o poche settimane prima delle riprese. E spesso è proprio in quel momento che accade la magia.
I due hanno poi sottolineato come la loro fonte di ispirazione sia il western, e principalmente per il loro atteso film C’era una volta il West di Sergio Leone.
Io e Joe siamo cresciuti appassionati di ogni genere di cinema, ma i western sono sempre stati molto speciali per noi. Nel corso della storia del cinema, il western è stato dichiarato morto per decenni, eppure è possibile realizzare uno dei più grandi esempi del genere.