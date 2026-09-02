Avengers: Doomsday – I Fratelli Russo e la sfida di riportare ordine nel MCU

Intervistati da Associated Press, i fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Doomsday e di Avengers: Secret Wars, quest’ultimo nelle fasi finali di pre-produzione a Londra, hanno parlato della sfida di girare nuovamente due film in contemporanea, e la loro abitudine di lavorare con cast molto affollati.

Per qualche ragione, io e Joe siamo sempre stati molto attratti dalla narrazione corale – ha detto Anthony – Forse è dovuto al fatto che lavoriamo in squadra.

Siamo cresciuti in una famiglia italiana molto numerosa, piena di personalità eclettiche – ha aggiunto Joe – C’erano dinamiche familiari complesse. Siamo cresciuti tutti nella stessa strada; ognuno abitava in una casa diversa. Cenavamo tutti insieme la domenica. Interagivamo costantemente con una grande varietà di personalità e dinamiche interpersonali. Credo che sia così che vediamo il mondo e le storie.

L’MCU è un esperimento colossale su quanto vasto e quanto ampio possa essere il potenziale di un cast corale – afferma Anthony – Se abbiamo talento e gusto per la narrazione corale, ci stiamo sicuramente spingendo oltre ogni limite. Quando si lavora a uno di questi film, è la cosa più difficile che si sia mai fatta. Quando ne fai due, è quasi inconcepibile. Ma è la seconda volta che ne facciamo due uno dopo l’altro.