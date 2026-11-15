“Bestiarius”: antica Roma, creature mitologiche, sangue e famiglia

I bestiarius erano un peculiare tipo di combattenti impiegati all’interno delle arene romane: mentre i gladiatori erano coloro che si scontravano solo tra esseri umani, i bestiarius combattevano contro belve e fiere. Da questa figura realmente esistita Masasumi Kakizaki costruisce un racconto che intreccia una solida ambientazione storica con elementi fantasy mitologici e azione violenta e cruda.

Le vicende partono da Fin, un ragazzo orfano cresciuto nell’arena proprio per essere un bestiarius e allenato dalla stessa creatura che ha ucciso suo padre, la gigantesca viverna Durandal. Nelle arene di Roma infatti non combattono solo i gladiatori: le bestie e le creature non umane che sopravvivono alle campagne di conquista romane diventano l’attrazione principale dei munera attraverso scontri brutali e sanguinari. Il rapporto che si sviluppa tra Fin e Durandal è solido quanto inaspettato, tanto che quando l’imperatore ordina loro di combattere uno contro l’altro i due decidono di ribellarsi a Roma.

Da qui si sviluppa una peculiarità della miniserie, i cui primi episodi sembrano avere una natura autoconclusiva, mentre i successivi rivelano una trama trasversale ricca e articolata: se è vero che i protagonisti principali della storia sono e restano il bestiarius e la viverna, i due passano infatti in secondo piano per diverso tempo aleggiando come simboli, leggende o obbiettivo per gli altri personaggi che entrano in scena. La storia infatti dopo questa premessa compie un salto in avanti di qualche anno per seguire altri personaggi: un’altra coppia di gladiatori, i fratelli Zeno, umano, e Taros, minotauro, la cui parabola non è troppo diversa da quella di Finn e Durandal; un gruppo di ragazzini di Albione, Elaine, Arthur, umani, e Pan e Galahat, due creature non umane, che si trovano a scontrarsi con Roma per una parte corposa del racconto; infine, il centurione Lucius Diaz.

Ovviamente i destini di tutti questi personaggi si trovano strettamente intrecciati (spesso in modi inaspettati) e l’arena gladiatoria diventa di fatto una tappa obbligata per ciascuno di loro, fino alla parte conclusiva della storia dove Finn e Durandal, che hanno comunque fatto la loro comparsa con ruoli fondamentali, tornano di nuovo al centro della narrazione come da protagonisti.

Bestiarius è un racconto duro, crudele, violento che parla di estremi sacrifici, in cui l’eroismo raggiunge il culmine solo quando si compie per qualcun altro, mentre il potere si perverte quando il suo centro rimane legato a egoismo ed egocentrismo.

In fondo anche in questo senso il tema resta quello dei legami familiari: non quelli strettamente biologici o di sangue, ma quelli delle famiglie che si formano e si scelgono e che prescindono da razza, forma, età e, in questo caso, persino dalla natura umana o meno.

Se mostri, scontri e battaglie possono far pensare al classico shonen d’azione, Bestiarius si rivela in fretta un fumetto dove la caratterizzazione e le emozioni dei personaggi sono il centro nevralgico della narrazione, in una storia dove il senso profondo di appartenenza, il vero significato di una famiglia e la diversità sono i pilastri fondamentali del racconto. La vendetta è la scintilla, il motore principale di tutte le linee narrative, ma anche in questo caso i suoi sviluppi e la conclusione deviano dai classici canoni: non è una storia il cui obiettivo è la punizione dei cattivi, che comunque arriva, ma non come catarsi e simbolo di rivalsa, ma solo dopo un viaggio in cui la lotta, i desideri e concetti come onore e forza del singolo decadono a fronte della comunità e dei legami.

Masasumi Kakizaki è bravo ad utilizzare tutti i canoni e i cliché tipici di questo genere di racconti, come l’escamotage di costruire avversari speculari – succede a Finn e Durandal che affrontano una coppia formata da un guerriero e la chimera che lo ha allevato, o ai tre guerrieri che dovranno affrontare i ragazzi di Albione nell’arena, ma senza lasciare che si limitino ad essere meri trucchi narrativi fatti per portare avanti storia e foliazione. Ogni elemento aiuta non solo a portare avanti i temi portanti della storia, ma anche e soprattutto a far crescere e sfaccettare i personaggi, che si distinguono per una forte tridimensionalità anche dentro i ruoli narrativi in cui sono circoscritti in un percorso che vale non solo per i protagonisti, ma anche per diversi avversari, incluso l’imperatore Domiziano.

C’è da dire che l’autore è piuttosto crudele nei loro confronti, facendogli attraversare ferite fisiche e morali violente e a tratti feroci.

Come dicevamo, sull’ambientazione romana tra scenari, costumi e situazioni frutto di una ricostruzione piuttosto realistica e fedele, Kakizaki innesta una componente fantasy messa insieme mescolando e reinterpretando creature e figure mitologiche, a volte interpretandole o spingendole all’eccesso, come accade all’affascinante figura di Annibale, trasformato in una via di mezzo tra il mostro di Frankenstein e il Golem ebraico, a cui regala un’intrigante parabola narrativa.

Collante di tutta la storia, i disegni di Kakizachi sono estremamente dettagliati – dalle armi ai costumi, passando alle scaglie delle creature – con una costante ricerca di una veste di grandiosità nella narrazione: frequenti le splash page dirompenti in cui mostri e guerrieri si affrontano in pose epiche, per evidenziare il contrasto delle dimensioni dei contendenti – spesso il “piccolo” umano contro la bestia enorme, come vignette in cui giocando con ombre e silhouette si creano rallentamenti di lettura che danno una sensazione di sospeso e un tocco poetico, sottolineati dalle parole pronunciate dai personaggi.

Bestiarius è un fumetto esteticamente ricco, estremamente immersivo, dalla regia dinamica che però sa prendersi i suoi spazi per indugiare sui volti e le emozioni dei personaggi, un racconto d’azione epico e crudele che cerca di utilizzare in maniera creativa e ficcante canoni e strutture cliché. Il formato omnibus in cui è riproposto da Panini da un lato permette di godere al meglio del comparto estetico con pagine di maggior dimensione e il ripristino delle sequenze a colori, dall’altro presenta una qualità della carta non eccezionale – è molto sottile e c’è la costante sensazione di potersi strappare o comunque rovinare solo nell’atto di sfogliarla – e una dimensione decisamente poco maneggevole che rende meno agevole la lettura.

Abbiamo parlato di:

Bestiarius Omnibus

Masasumi Kakizaki

Traduzione Laura Giordano, Alessia Trombetta e Silvia Vascotto

Panini Comics, 2026

1328 pagine, cartonato, colori e bianco e nero – 50,00 €

ISBN: 9791221945362