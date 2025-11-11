V for Vendetta: serie in fase di sviluppo per HBO

Variety informa che una serie televisiva di V for Vendetta è attualmente in fase di sviluppo presso HBO. Secondo le fonti riportate dal sito, Pete Jackson è coinvolto come scrittore della serie, con James Gunn e Peter Safran coinvolti come produttori esecutivi, con Ben Stephenson e Leanne Klein produttori attraverso le rispettive società di produzione.
HBO e DC Studios non hanno voluto commentare la notizia, lo stesso da parte di un rappresentante di Jackson.
Il graphic novel è stato già adattato in precedenza per il grande schermo nel 2005 in un film interpretato da Hugo Weaving e Natalie Portman.