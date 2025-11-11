V for Vendetta: serie in fase di sviluppo per HBO

11 Novembre 2025
di
Il graophic novel di Alan Moore sarà adattato per il piccolo schermo.
Variety informa che una serie televisiva di V for Vendetta è attualmente in fase di sviluppo presso HBO. Secondo le fonti riportate dal sito, Pete Jackson è coinvolto come scrittore della serie, con James Gunn e Peter Safran coinvolti come produttori esecutivi, con Ben Stephenson e Leanne Klein produttori attraverso le rispettive società di produzione.

HBO e DC Studios non hanno voluto commentare la notizia, lo stesso da parte di un rappresentante di Jackson.

Il graphic novel è stato già adattato in precedenza per il grande schermo nel 2005 in un film interpretato da Hugo Weaving e Natalie Portman.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

