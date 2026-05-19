Lanterns: Christopher Cantwell produce e scrive stagione 2

Secondo quanto riferito in serata da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, lo sceneggiatore Christopher Cantwell, noto per i suoi lavori alla Dc Comics e alla Marvel, per la quale ha scritto un ciclo di Iron Man, produrrà e scriverà la seconda stagione di Lanterns, la serie HBO Max/DC Studios la cui prima stagione debutterà ad agosto.
Sneider aggiunge che Tom King e Damon Lindelof non torneranno a occuparsi completamente della nuova stagione, in quanto impegnati con altri progetti. Chris Mundy rimarrà nel ruolo di showrunner.
Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale su un eventuale rinnovo dello show, che vedrà protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre.
Per la televisione, Cantwell ha creato nel 2014 la serie Halt and Catch Fire per il network AMC.