Lanterns: Christopher Cantwell produce e scrive stagione 2

19 Maggio 2026
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Lo sceneggiatore al lavoro sulla seconda stagione dello show, che debutterà in agosto.
Lanterns dcstudios

Secondo quanto riferito in serata da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, lo sceneggiatore Christopher Cantwell, noto per i suoi lavori alla Dc Comics e alla Marvel, per la quale ha scritto un ciclo di Iron Man, produrrà e scriverà la seconda stagione di Lanterns, la serie HBO Max/DC Studios la cui prima stagione debutterà ad agosto.

Sneider aggiunge che Tom King e Damon Lindelof non torneranno a occuparsi completamente della nuova stagione, in quanto impegnati con altri progetti. Chris Mundy rimarrà nel ruolo di showrunner.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale su un eventuale rinnovo dello show, che vedrà protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre.

Per la televisione, Cantwell ha creato nel 2014 la serie Halt and Catch Fire per il network AMC.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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