Torna la rivista di fumetto umoristico “Anacanapana”

Torna la rivista “Anacanapana“, di cui avevamo già parlato nel 2017

Dopo i 2 numeri usciti anni fa sotto Cartoon Club/Fumo di China Anacanapana torna ora attraverso Amazon KDP.

Lo scopo della rivista è quello di presentare fumetto umoristico, ed in parte anche altro, attraverso sia materiale recente di autori italiani nati sulla rete internet che il classico fumetto americano in Pubblico Dominio, sia le strisce syndacate che gli albi anni Quaranta, con materiale (spesso raro) inedito nel nostro Paese, possibilmente partendo dalle prime strisce o dal primo episodio.

Sommario: https://anacanapana.blogspot.com/2026/01/il-ritorno-di-anacanapana.html

Anteprima: https://anacanapana.blogspot.com/2026/02/anteprima-anacanapana.html