Milly Alcock: “Supergirl spaventata dall’essere una eroina”

In una lunga intervista concessa alla rivista Vogue, Milly Alcock ha parlato di Supergirl, il film diretto da Craig Gillespie che la vede protagonista nel ruolo della ragazza d’acciaio, personaggio la cui interpretazione la Alcock sa è foriera di molte aspettative.

È strano, meraviglioso e terrificante, perché è un personaggio che il pubblico, in un certo senso, già conosce. C’è la voglia di accontentare tutti, in un certo senso. L’esperienza più commovente è stata vedere le bambine vestite da Supergirl e cose del genere, perché è una gioia poter dare qualcosa in cambio a un pubblico più giovane. Ti riempie il cuore di gioia. Mia zia mi ha mandato una foto di sua figlia, Stevie, che ha cinque anni, davanti a un poster di Supergirl.

Comporta delle aspettative, ma l’opportunità che mi ha dato è quella di imparare e crescere come persona e professionalmente. Lei è una persona che non vuole essere un’eroina. Non vuole la responsabilità che le spetta. Ne è molto spaventata. Sta cercando di sfuggirle. E sono tutte cose in cui mi sono davvero immedesimata.

La Alcock ha poi parlato lungamente della sua esperienza nel lavorare con il regista, Craig Gillespie, per cui nutre grande rispetto e stima.

Adoro Craig. Anche lui è australiano, e credo che ci sia una certa affinità e cameratismo tra australiani e inglesi. In definitiva, c’era molta fiducia, molta libertà e tempo per sperimentare. Come potevamo sovvertire le aspettative di ciò che era scritto sulla pagina? Abbiamo ribaltato l’intenzione.

Non so se Milly lo sappia, ma è disinvoltamente cool – ha ribattuto il regista – Ha un modo tutto suo di tenere la cinepresa. È come se fosse l’unica persona che vuoi guardare nell’inquadratura, non importa chi altro ci sia con lei. Anche quando non dice nulla, c’è intelligenza e complessità nei suoi occhi, ma allo stesso tempo è accessibile e ti lascia entrare.

Per la giovane attrice è forte la sensazione che la sua carriera cambierà profondamente dopo il ruolo di Supergirl.

Ho un’idea di come cambieranno un po’ le cose. Il mondo può essere un posto spaventoso, non perché le persone siano particolarmente maleducate o invadenti, ma perché si ha la sensazione di essere osservati. Ci sentiamo già così osservati; viviamo in un’economia della sorveglianza, ed è una sensazione che sto ancora cercando di elaborare e comprendere.

È divertente, tutti mi chiedono del costume. L’ho indossato in Superman, ma è cambiato un po’. Ricordo che una delle nostre produttrici, Chantel, che adoro, è una vera superdonna anche lei, mi ha guardata e ha iniziato a piangere. Mi sono avvicinata e l’ho abbracciata e lei mi ha detto: ‘Ho cercato di realizzare questo film per cinque anni’. È stato allora che ho iniziato a capirne la responsabilità.