That Texas Blood di Image Comics diventa una serie tv per FX

29 Maggio 2026
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La serie Image Comics approderà sul piccolo schermo.
Thattexasblood

Deadline riporta che il network FX sta realizzando uno show tv basato su That Texas Blood, serie pubblicata da Image Comics di Chris Condon e Jacob Phillips.

Il progetto sarà realizzato da Jim Mickle & E.L. Katz e viene descritto come una sorta di incontro tra Cormac McCarthy e John Carpenter, in quella che appare come una serie noir-western incentrata sulla figura dello sceriffo Joe Bob Coates della contea di Ambrose, in Texas, che si interroga sul suo ruolo in un mondo sempre più violento quando un uomo fa ritorno a casa dopo l’improvvisa scomparsa del fratello, innescando una spirale discendente in un passato intriso di tradimenti e sangue.

Mickle e Katz scriveranno e saranno produttori esecutivi dello show, con Mickle coinvolto anche come regista. Michael Waldron e Adam Fasullo parteciperanno come produttori esecutivi tramite la loro Anomaly Pictures, in collaborazione con Adam Fishbach, Jeremy Platt, Linda Moran, Condon e Phillips.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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