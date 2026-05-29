That Texas Blood di Image Comics diventa una serie tv per FX

Deadline riporta che il network FX sta realizzando uno show tv basato su That Texas Blood, serie pubblicata da Image Comics di Chris Condon e Jacob Phillips.

Il progetto sarà realizzato da Jim Mickle & E.L. Katz e viene descritto come una sorta di incontro tra Cormac McCarthy e John Carpenter, in quella che appare come una serie noir-western incentrata sulla figura dello sceriffo Joe Bob Coates della contea di Ambrose, in Texas, che si interroga sul suo ruolo in un mondo sempre più violento quando un uomo fa ritorno a casa dopo l’improvvisa scomparsa del fratello, innescando una spirale discendente in un passato intriso di tradimenti e sangue.

Mickle e Katz scriveranno e saranno produttori esecutivi dello show, con Mickle coinvolto anche come regista. Michael Waldron e Adam Fasullo parteciperanno come produttori esecutivi tramite la loro Anomaly Pictures, in collaborazione con Adam Fishbach, Jeremy Platt, Linda Moran, Condon e Phillips.