Milly Alcock parla del “differente trauma” di Supergirl rispetto a Superman

1 Giugno 2026
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L'attrice parla dell'imperfezione e della resilienza della ragazza d'acciaio.
Supergirl alcock

Intervistata da Empire Magazine, l’attrice Milly Alcock ha parlato della differenza tra il personaggio di Kara da lei interpretato in Supergirl, e quella del cugino Superman, impersonato (anche in questo film) dal collega David Corenswet.

In particolare, la Alcock ha focalizzato l’attenzione sul differente trauma vissuto da Kara, testimone della distruzione della sua famiglia e di ogni cosa che amava, una esperienza del tutto differente rispetto a quella dell”uomo d’acciaio. L’attrice ha evidenziato che la lettura di Supergirl: Woman Of Tomorrow le ha fatto capire cosa volesse James Gunn.

Ho capito a quel punto che James stava cercando di fare qualcosa di molto diverso e inaspettato con lei. È un ottimo contrasto con Superman, perché è una sopravvissuta al trauma nel senso più puro del termine. Ero entusiasta di interpretare un personaggio così meravigliosamente imperfetto e resiliente.

Questo approccio ha di fatto avvicinato il regista Craig Gillespie al progetto, come lui stesso ha affermato:

Ho un tono ben preciso che mi attrae. Ho sempre adorato il primo Iron Man: imperfetto, complesso e tormentato. Mi hanno mandato la sceneggiatura di Ana Nogueira [per Supergirl] e, dopo solo due scene, ho pensato: ‘Ci sto’. Era esattamente quello che speravo; è tutta incentrata sul personaggio. È passata da una scena incredibilmente, incredibilmente cupa a questa scena irriverente, tutto nelle prime 15 pagine.

Supergirl ha molti traumi, molti demoni; non si scusa per quello che è. Si ha la possibilità di avere un personaggio che può essere punk e trasgressivo senza smussare i suoi lati più ruvidi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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