Tom & Jerry: Rashida Jones parla del nuovo film in lavorazione

Intervistati da Variety in vista dell’uscita di The Invite, film da loro scritto e diretto da Olivia Wilde, Rashida Jones e Will McCormack hanno avuto modo di parlare del nuovo adattamento animato di Tom & Jerry, a cui stanno lavorando dal 2024 insieme a Michael Govier.

I due hanno rivelato che il nuovo film sarà praticamente una commedia sentimentale sui generis, in cui Tom e Jerry vengono salvati da due persone di buon cuore che finiscono per innamorarsi. Il gatto e il topo iniziano quindi una campagna per distruggersi a vicenda e danneggiare il legame tra i due padroni.