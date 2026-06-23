Tom & Jerry: Rashida Jones parla del nuovo film in lavorazione

23 Giugno 2026
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L'attrice parla del progetto, del quale sta scrivendo la sceneggiatura.
Tomjerry

Intervistati da Variety in vista dell’uscita di The Invite, film da loro scritto e diretto da Olivia Wilde, Rashida Jones e Will McCormack hanno avuto modo di parlare del nuovo adattamento animato di Tom & Jerry, a cui stanno lavorando dal 2024 insieme a Michael Govier.

I due hanno rivelato che il nuovo film sarà praticamente una commedia sentimentale sui generis, in cui Tom e Jerry vengono salvati da due persone di buon cuore che finiscono per innamorarsi. Il gatto e il topo iniziano quindi una campagna per distruggersi a vicenda e danneggiare il legame tra i due padroni.

Tom e Jerry fanno di tutto per uccidersi a vicenda o per separare i loro padroni – ha affermato McCormack – è una commedia romantica nello stile di ‘La La Land’. Perché questi personaggi litigano così tanto? Perché vogliono essere visti e vogliono essere amati. La sinossi del nostro film è letteralmente ‘Vale la pena combattere per l’amore’.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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