Rogue Trooper: produttore e regista parlano del film animato

Intervistato da Variety, il produttore di Rogue Trooper Stuart Fennegan ha parlato della realizzazione della pellicola animata, adattamento dell’omonimo fumetto Sci-Fi creato da Gerry Finley-Day, Gordon Rennie e Dave Gibbons e pubblicato all’interno della rivista 2000 Ad.

In particolare, Fennegan ha evidenziato il fatto che la lavorazione sia avvenuta durante lo sciopero degli attori, elemento però che non ha intaccato il lavoro sul film.

Siamo stati davvero fortunati, per usare un eufemismo, perché le riprese sono avvenute durante lo sciopero del SAG (Screen Actors Guild), e ovviamente uno dei principali punti di contesa in quel periodo riguardava le preoccupazioni degli attori sull’intelligenza artificiale. Essendo un film britannico, abbiamo potuto girare sotto il regime di Equity (principale sindacato nel Regno Unito per il mondo dello spettacolo), e contrattualmente non c’era alcuna performance dell’IA nel nostro film.

Siamo stati davvero fortunati perché molti attori che sarebbero stati impegnati in altre produzioni non stavano lavorando, quindi ci siamo detti: ‘Ehi, date un’occhiata a questo film di animazione. Vi piacerebbe venire a recitare in questo modo folle e diverso di realizzare un film d’animazione con Duncan Jones?’ E praticamente tutti hanno risposto: ‘Certo che sì!’