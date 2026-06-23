Comicon Edizioni presenta il secondo volume di storie brevi di Dave McKean

Comunicato stampa

Pictures That Tick. Storie brevi – Volume 2: In mostra è una raccolta importante del percorso di Dave McKean che Comicon Edizioni porta dal 10 luglio 2026 nelle librerie e fumetterie italiane e in anteprima al Comicon Bergamo dal 26 al 28 giugno 2026 .

Il volume attraversa linguaggi e percezioni, raccogliendo opere nate dall’esperienza viva di mostre site-specific: percorsi visivi e narrativi concepiti in dialogo con i luoghi che li hanno accolti. Tra pittura, fotografia, collage, narrazione grafica e suggestione cinematografiche, McKean costruisce un atlante visivo il cui risultato è un libro che supera i confini del fumetto tradizionale e trasforma ogni pagina in uno spazio visivo stratificato, dove l’immagine non illustra ma costruisce senso.

Pagina dopo pagina McKean riplasma il linguaggio stesso del fumetto con esperimenti grafici arditi ma sempre al servizio delle storie. Un’opera che completa il dittico iniziato con Pictures That Tick. Storie brevi vol.1, sempre pubblicato da Comicon Edizioni.

Il volume sarà disponibile anche in edizione limitata realizzata in 200 esemplari con slipcase cartonato e litografia autografata e numerata a mano dall’autore.

Fino al 09 luglio sarà attivo il pre-order con stampa in omaggio al seguente link.

La stampa omaggio sarà disponibile anche per chi sarà passerà dallo stand dell’editore a Bergamo ad incontrare McKean.

Pictures That Tick. Storie brevi – Volume 2: In mostra

Dave McKean

Traduzione di Andrea Toscani e Vania Vitali

Comicon Edizioni, 2026

256 pagine, cartonato, colori – 49,00 €

ISBN: 9791280107688