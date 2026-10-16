The Batman – Parte 2: Steven Soderbergh finirà le riprese del film

Deadline informa che, mentre Matt Reeves è impegnato nell’affrontare una situazione familiare delicata, il regista Steven Soderbergh si occuperà di realizzare le fasi finali della lavorazione principale di The Batman – Parte II.

Soderbergh viene descritto come un grande ammiratore del lavoro di Reeves,

Soderbergh viene descritto come un grande ammiratore del lavoro di Reeves e, con questi indisponibile, i due lavoreranno comunque assieme rimanendo in contatto fino alla conclusione delle riprese, con Reeves che prenderà in mano la post-produzione quando sarà in grado di farlo.

Poiché Matt Reeves è ancora impegnato a gestire una questione familiare, Steven Soderbergh – grande estimatore del lavoro di Matt – si è fatto avanti e, con il pieno sostegno dei DC Studios, interverrà per aiutare lo sceneggiatore e regista a completare le ultime settimane di riprese principali di The Batman Part 2. Matt e Steven lavoreranno in stretta collaborazione con gli attori e la troupe per realizzare la visione che Matt ha del film.