The Batman – Parte 2: Steven Soderbergh finirà le riprese del film

16 Ottobre 2026
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Il regista di Ocean's Eleven in soccorso del collega per il film DC Studios.
Thebatman

Deadline informa che, mentre Matt Reeves è impegnato nell’affrontare una situazione familiare delicata, il regista Steven Soderbergh si occuperà di realizzare le fasi finali della lavorazione principale di The Batman – Parte II.

Soderbergh viene descritto come un grande ammiratore del lavoro di Reeves,

Soderbergh viene descritto come un grande ammiratore del lavoro di Reeves e, con questi indisponibile, i due lavoreranno comunque assieme rimanendo in contatto fino alla conclusione delle riprese, con Reeves che prenderà in mano la post-produzione quando sarà in grado di farlo.

Poiché Matt Reeves è ancora impegnato a gestire una questione familiare, Steven Soderbergh – grande estimatore del lavoro di Matt – si è fatto avanti e, con il pieno sostegno dei DC Studios, interverrà per aiutare lo sceneggiatore e regista a completare le ultime settimane di riprese principali di The Batman Part 2. Matt e Steven lavoreranno in stretta collaborazione con gli attori e la troupe per realizzare la visione che Matt ha del film.

Soderbergh ha inoltre rilasciato la seguente dichiarazione:

Ho trovato il lavoro di Matt Reeves in The Batman straordinario: era intenzionale, preciso e rigorosamente coerente. L’obiettivo, in questo caso, è collaborare con Matt e il suo team per realizzare materiale che si integri perfettamente con quanto già girato, in modo che Matt possa completare il suo film come desidera.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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