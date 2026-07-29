Spider-Man: Brand New Day registra migliore incasso in Cina degli ultimi sette anni

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Spider-Man: Brand New Day ha debuttato in Cina con un incasso di 16.5 milioni di dollari nel primo giorno (112 milioni di RMB), con le previsioni fornite dal colosso locale dei servizi per l’intrattenimento Maoyan che indicano un totale di 37.4 milioni di dollari (254 milioni di RMB).
Nessun altro film di supereroi si è mai avvicinato a una tale cifra negli ultimi sette anni, ovvero da quando nel 2019 Spider-Man: Far From Home debuttò con 36 milioni di dollari nel paese asiatico. Nella classifica, l’attuale film è seguito da Venom: The Last Dance, che esordì con 9.4 milioni di dollari nel suo primo giorno nelle sale.
Secondo il sito, l’industria cinematografica di Pechino è stata in fermento per tutta la settimana riguardo al potenziale di incasso della pellicola con protagonista Tom Holland. Le prevendite si sono concluse con 18,6 milioni di dollari (126,2 milioni di RMB), il miglior risultato per un film d’importazione nelle ultime tre estati.
Questo risultato è un netto cambio della tendenza che in Cina naegli ultimi anni ha colpito negativamente i film di supereroi, che sono stati bloccati dal 2019 al 2023 dalle autorità di regolamentazione legate al Partito Comunista Cinese o hanno avuto incassi molto deludenti dovute all’interesse del pubblico cinese che nel corso degli ultimi tempi si è diretto verso pellicole locali.