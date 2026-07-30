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Io sono un benandante: un fiaba moderna tra i miti delle Alpi

30 Luglio 2026
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If Edizioni pubblica il volume di Adriano Fruch, tra folklore, moderna fiaba dai tocchi fantasy e qualche sviluppo frettoloso.
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Il giovane Matteo arriva con la famiglia nella loro casa di montagna per trascorrere qualche giorno di vacanza. Con i genitori troppo impegnati a litigare o immersi nei propri impegni, al ragazzo non resta che dedicarsi a esplorazioni solitarie della zona.

Scopre così di essere in grado di vedere i piccoli esseri che abitano il bosco, seguendo i quali si perde in un luogo magico dove uomini e creature fatate convivono. Matteo infatti si rivela un Benandante e le sue capacità lo rendono bersaglio di un malvagio Krampus che, alleatosi ad Anguane e Orcolat (tutte creature del folklore alpino), intende infrangere equilibri secolari e conquistare la zona.

Pescando a piene mani dalla tradizione folcloristica delle Alpi, Adriano Fruch imbastisce quindi un folk fantasy che evoca una certa tradizione della bande dessinee, come l’epopea di Korrigan di Thomas Mosdi e Emmanuel Civiello. Il confronto tra civiltà e natura, tra tradizione, folklore e tecnologia, si dipana in una storia dal target giovanile contraddistinta da alcune meccaniche classiche e piuttosto lineari rimanendo nel canone del viaggio dell’eroe.
Le idee e gli spunti imbastiti da Frunch sono intriganti e interessanti, ma vivono una certa fretta esecutiva sia dal punto di vista narrativo che grafico. I punti di svolta e le risoluzioni sono veloci, a volte al limite del semplicistico, con l’impressione generale di costringere storia e personaggi che, con un respiro più ampio, avrebbero potuto acquisire maggior spessore e consistenza.

Allo stesso modo il disegno alterna singole tavole e vignette (soprattutto medi e primi piani e soprattutto negli elementi naturali, cui l’autore dedica notevole cura) efficace ed evocative, a diversi passaggi più frettolosi, con alcune incertezze anatomiche e scene di massa o scontri risolti con colore e pochi tratti.

Io Sono un Benandante è una fiaba moderna con un grande potenziale che avrebbe meritato un respiro più ampio, magari uno sviluppo seriale, piuttosto che trovarsi compressa e sacrificata in un unico, limitante, volume.

Abbiamo parlato di:
Io Sono un Benandante
Adriano Fruch
If Edizioni 2026
128 pagine, cartonato, colori –  29,90 €
ISBN: 9788852403361

 

Benandante
Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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