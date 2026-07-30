Spider-Man: Brand New Day da record in Italia

Uscito ieri nelle sale italiane, Spider-Man: Brand New Day ha esordito con un incasso di oltre 4 milioni di euro, considerato il migliore debutto di sempre per il franchise Marvel/Sony nel nostro paese.
Il precedente capitolo, Spider-Man: No Way Home nel 2021 incassò nel primo giorno 2.9 milioni di euro. Il risultato della pellicola con Tom Holland è inoltre il migliore esordio di sempre in Italia per una pellicola tratta da un fumetto e il secondo in assoluto per l’intero genere, dietro solo ad Avengers: Endgame.
Secondo gli ultimi dati, a livello globale la pellicola dovrebbe incassare nei primi tre giorni oltre 800 milioni di dollari.