Spider-Man: Brand New Day da record in Italia

30 Luglio 2026
di
Migliore esordio di sempre per il franchise dell'arrampicamuri nel nostro paese.
Brandnewday zendaya

Uscito ieri nelle sale italiane, Spider-Man: Brand New Day ha esordito con un incasso di oltre 4 milioni di euro, considerato il migliore debutto di sempre per il franchise Marvel/Sony nel nostro paese.

Il precedente capitolo, Spider-Man: No Way Home nel 2021 incassò nel primo giorno 2.9 milioni di euro. Il risultato della pellicola con Tom Holland è inoltre il migliore esordio di sempre in Italia per una pellicola tratta da un fumetto e il secondo in assoluto per l’intero genere, dietro solo ad Avengers: Endgame.

Secondo gli ultimi dati, a livello globale la pellicola dovrebbe incassare nei primi tre giorni oltre 800 milioni di dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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