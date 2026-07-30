Wonder Man cancellato, non ci sarà una seconda stagione

Variety in esclusiva informa che i Marvel Studios hanno cancellato la seconda stagione di Wonder Man, il serial sull’eroe della Casa delle Idee, che era stata annunciata poche settimane fa.
Secondo fonti citate dal sito, non sarebbe mai stata aperta una writer’s room per la nuova stagione e gli sceneggiatori sono stati liberati pe potersi occupare di altri progetti.
La serie aveva debuttato con ottime recensioni da parte della critica e una positiva accoglienza da parte del pubblico. Di recente, il protagonista Yahya Abdul Mateen II ha ricevuto una nomination agli Emmy come migliore attore in una serie comica.
Secondo una fonte a conoscenza della situazione, sebbene Wonder Man non avrà una seconda stagione, i personaggi presenti nella serie potrebbero comunque apparire in altri progetti Marvel nel prossimo futuro.