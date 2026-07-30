Wonder Man cancellato, non ci sarà una seconda stagione

30 Luglio 2026
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L'acclamata serie non avrà una seconda stagione su Disney Plus.
Wonderman

Variety in esclusiva informa che i Marvel Studios hanno cancellato la seconda stagione di Wonder Man, il serial sull’eroe della Casa delle Idee, che era stata annunciata poche settimane fa.

Secondo fonti citate dal sito, non sarebbe mai stata aperta una writer’s room per la nuova stagione e gli sceneggiatori sono stati liberati pe potersi occupare di altri progetti.

La serie aveva debuttato con ottime recensioni da parte della critica e una positiva accoglienza da parte del pubblico. Di recente, il protagonista Yahya Abdul Mateen II ha ricevuto una nomination agli Emmy come migliore attore in una serie comica.

Secondo una fonte a conoscenza della situazione, sebbene Wonder Man non avrà una seconda stagione, i personaggi presenti nella serie potrebbero comunque apparire in altri progetti Marvel nel prossimo futuro.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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