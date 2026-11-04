James Gunn – Narrazioni punk nel cinema pop, un nuovo saggio Weird Book

Comunicato stampa

«Puoi togliere il ragazzo da Tromaville, ma non puoi togliere Tromaville dal ragazzo».

Queste sono le parole di Lloyd Kaufman, creatore di The Toxic Avenger, quando parla dell’influenza sovversiva della Troma sul suo pupillo James Gunn (St. Louis, 1966). Dapprima con l’aspirazione giovanile di diventare musicista, poi romanziere e, infine, cineasta, la carriera trentennale di Gunn si presenta come un percorso artistico estremamente stratificato e affascinante.

Un viaggio che attraversa non solo il mondo del cinema – indipendente e mainstream – e della serialità televisiva, ma anche quello dei contenuti web e persino dei videogiochi. In tutto ciò, permane la costante volontà del regista di raccontare storie squisitamente punk e anarchiche, dove il demenziale, lo scabroso e il sentimentalismo vanno di pari passo. I grandi protagonisti delle opere di James Gunn sono i reietti: spesso eroi in cerca di redenzione, come nel caso dei suoi più grandi successi: la trilogia di Guardiani della Galassia e Superman.

Narrazioni Punk Nel Cinema Pop è il primo saggio italiano interamente dedicato alla figura di Gunn. Andrea Piumarta ripercorre la carriera eclettica del cineasta, esplorandone le opere, i macrotemi, le principali influenze cinematografiche, musicali, fumettistiche e molto altro ancora. A impreziosire il volume, un’intervista esclusiva dell’autore al mentore del regista, Lloyd Kaufman della Troma Entertainment.

James Gunn – Narrazioni punk nel cinema pop

Andrea Piumarta

Weird Book, 2026

192 pagine, brossurato, bianco e nero – 25,90 €

ISBN: 9791281603554