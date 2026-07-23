Leviathan Labs e Wise Acre Comics avviano una partnership

Comunicato stampa

Leviathan Labs continua il proprio percorso di internazionalizzazione annunciando una nuova collaborazione con l’editore statunitense Wise Acre Comics.

Le due realtà editoriali hanno avviato una partnership strategica destinata a svilupparsi su più fronti editoriali e creativi. La collaborazione prevede infatti due direttrici principali. Da una parte, Wise Acre Comics pubblicherà sul mercato nordamericano le edizioni inglesi di alcune delle principali proprietà intellettuali di Leviathan Labs, tra cui Rise of the Tyrant, Lucille e Mushroom Wars.

Dall’altra, Leviathan Labs entrerà a far parte della rete creativa di House of Wise, l’etichetta horror di Wise Acre Comics, contribuendo allo sviluppo di nuovi progetti originali destinati al mercato internazionale, tra cui DAWN OF CRUSADERS un horror ambientato durante la prima crociata scritto da Massimo Rosi con i disegni sublimi di Vincenzo Acunzo.

Fondata negli Stati Uniti, Wise Acre Comics è una casa editrice indipendente impegnata nello sviluppo di fumetti creator-owned, campagne Kickstarter e distribuzione nel mercato comic americano attraverso i principali canali specializzati. Negli ultimi anni ha costruito un catalogo di autori indipendenti, ponendosi come una delle realtà emergenti più interessanti della scena statunitense.

Nata come casa editrice indipendente italiana, Leviathan Labs sta evolvendo verso un modello di creative studio internazionale, dedicato allo sviluppo di proprietà intellettuali originali, alla produzione editoriale e alla collaborazione con partner esteri, come racconta il suo creatore Massimo Rosi, in questa intervista.

L’accordo con Wise Acre Comics si inserisce all’interno di un percorso più ampio che vede Leviathan Labs espandere la propria presenza sui mercati internazionali. Nei prossimi mesi, infatti Mother House e Morning Star saranno pubblicati negli Stati Uniti da Komics Initiative, mentreThe Barbarian King Vol. 5 arriverà in Brasile grazie alla collaborazione con Red Dragon Publisher.