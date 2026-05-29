Zendaya e la “straziante storia” tra Peter e MJ in Spider-Man: Brand New Day

Intervistata da Empire Magazine, Zendaya ha parlato dello status della relazione tra Peter (Tom Holland) e MJ nel nuovo film dopo gli sconvolgenti eventi di Spider-Man: No Way Home, soprattutto ora che la ragazza ha un nuovo interesse sentimentale, interpretato da Eman Esfandi.

Oh mio Dio, è straziante – ha detto Zendaya – Ti senti così male perché vuoi che siano felici, e sai che in fin dei conti sarebbero più felici insieme.

Mentre Mj non ha ovviamente idea di chi sia Peter Parker, non ha lo stesso problema con il suo alter ego ragnesco, con cui avrà una differente dinamica all’interno del film.