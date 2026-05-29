Zendaya e la “straziante storia” tra Peter e MJ in Spider-Man: Brand New Day

29 Maggio 2026
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L'attrice parla della nuova dinamica con Peter Parker e il suo alter ego.
Brandnewday mj spiderman

Intervistata da Empire Magazine, Zendaya ha parlato dello status della relazione tra Peter (Tom Holland) e MJ nel nuovo film dopo gli sconvolgenti eventi di Spider-Man: No Way Home, soprattutto ora che la ragazza ha un nuovo interesse sentimentale, interpretato da Eman Esfandi.

Oh mio Dio, è straziante – ha detto Zendaya – Ti senti così male perché vuoi che siano felici, e sai che in fin dei conti sarebbero più felici insieme.

Mentre Mj non ha ovviamente idea di chi sia Peter Parker, non ha lo stesso problema con il suo alter ego ragnesco, con cui avrà una differente dinamica all’interno del film.

È facile in un certo senso, perché non devo fingere di conoscere questa persona. Non devo fingere tutta la loro storia perché, a quanto pare, per lei non esiste.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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