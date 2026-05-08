Sex Criminals: Imogen Poots e John Reynolds protagonisti della serie Prime Video

Deadline riporta che gli attori Imogen Poots e John Reynolds saranno i protagonisti di Sex Criminals, serie basata sul fumetto omonimo targato Image Comics di Matt Fraction e Chip Zdarsky,

Lo show (composto da otto episodi) prodotto da Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani, Tze Chun, la LuckyChap di Margot Robbie e Amazon MGM Studios, sarà incentrato su Suze (Poots), una normale ragazza con la straordinaria abilità di fermare il tempo quando ha rapporti sessuali. Una notte incontra Jon (Reynolds), il quale possiede il medesimo dono. I due quindi usano questi poteri per fermare il tempo e rapinare banche.

Nanjiani apparirà nella serie e sarà showrunner insieme a Gordon e Chun,