Sex Criminals: Imogen Poots e John Reynolds protagonisti della serie Prime Video

8 Maggio 2026
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Trovati i protagonisti dello show basato sul fumetto Image Comics.
Sexcriminals

Deadline riporta che gli attori Imogen Poots e John Reynolds saranno i protagonisti di Sex Criminals, serie basata sul fumetto omonimo targato Image Comics di Matt Fraction e Chip Zdarsky

Lo show (composto da otto episodi) prodotto da Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani, Tze Chun, la LuckyChap di Margot Robbie e Amazon MGM Studios, sarà incentrato su Suze (Poots), una normale ragazza con la straordinaria abilità di fermare il tempo quando ha rapporti sessuali. Una notte incontra Jon (Reynolds), il quale possiede il medesimo dono. I due quindi usano questi poteri per fermare il tempo e rapinare banche.

Nanjiani apparirà nella serie e sarà showrunner insieme a Gordon e Chun,

Poots
Reynolds
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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