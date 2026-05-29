Tom Holland: “Brand New Day sarà fedele al Frank Castle che conosciamo”

29 Maggio 2026
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L'attore parla della presenza del vigilante nel film in uscita a luglio.
Spiderman punitore

Intervistato da Empire Magazine, Tom Holland ha avuto modo di parlare di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri che lo vede protagonista, e soprattutto della presenza nel film di Frank Castle alias il Punitore, interpretato ancora da Jon Bernthal, reduce da uno speciale trasmesso da poco sulla piattaforma Disney Plus.

Holland ha evidenziato in particolare quello che potrebbe apparire a molti come una contraddizione, ovvero presentare in una pellicola per tutti un personaggio da film con classificazione “Rated”.

So che ci sono preoccupazioni riguardo all’inserimento di un personaggio con rating R in uno di questi film, ma il modo in cui abbiamo creato il mondo intorno a lui è molto fedele al Frank Castle che conosciamo. Ci sono modi divertenti per aggirare il fatto che impreca di continuo e uccide le persone.

Frank Castle è perfettamente a suo agio in un mondo di oscurità assoluta – afferma Bernthal – Non cerca un compagno, non cerca un amico, non cerca una mano che lo tiri fuori dal buco in cui si trova. Sta bene così. Anzi, tutto ciò che vuole fare è scavare ancora più a fondo. Credo che, a malincuore, Frank vi direbbe, se dovesse essere onesto, che tiene a Peter.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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