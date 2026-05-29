Tom Holland: “Brand New Day sarà fedele al Frank Castle che conosciamo”

Intervistato da Empire Magazine, Tom Holland ha avuto modo di parlare di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri che lo vede protagonista, e soprattutto della presenza nel film di Frank Castle alias il Punitore, interpretato ancora da Jon Bernthal, reduce da uno speciale trasmesso da poco sulla piattaforma Disney Plus.

Holland ha evidenziato in particolare quello che potrebbe apparire a molti come una contraddizione, ovvero presentare in una pellicola per tutti un personaggio da film con classificazione “Rated”.

So che ci sono preoccupazioni riguardo all’inserimento di un personaggio con rating R in uno di questi film, ma il modo in cui abbiamo creato il mondo intorno a lui è molto fedele al Frank Castle che conosciamo. Ci sono modi divertenti per aggirare il fatto che impreca di continuo e uccide le persone.