Box Office USA: Toy Story 5 verso incassi record per il franchise

Secondo quanto riportato da Deadline, le previsioni per le prime tre settimane di programmazione di Toy Story 5, indicano un debutto di 150 milioni di dollari, superando i 120.9 milioni di dollari di Toy Story 4 nel 2019, prima della pandemia da Covid-19.
Questa dovrebbe essere anche la maggiore apertura dell’anno in corso, superando quello del recente sequel animato di Super Mario della Universa (131 milioni di dollari). I dati arrivano a nemmeno due giorni dall’inizio delle prevendite dei biglietti.