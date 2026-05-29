Box Office USA: Toy Story 5 verso incassi record per il franchise

29 Maggio 2026
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Il quinto capitolo Pixar verso uno sfolgorante debutto al box office americano.
Toystory5

Secondo quanto riportato da Deadline, le previsioni per le prime tre settimane di programmazione di Toy Story 5, indicano un debutto di 150 milioni di dollari, superando i 120.9 milioni di dollari di Toy Story 4 nel 2019, prima della pandemia da Covid-19.

Questa dovrebbe essere anche la maggiore apertura dell’anno in corso, superando quello del recente sequel animato di Super Mario della Universa (131 milioni di dollari). I dati arrivano a nemmeno due giorni dall’inizio delle prevendite dei biglietti.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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