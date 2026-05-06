Battle Beast: ritorno all’Invincibile Universe

Il volume uno di Battle Beast ci presenta la prima parte di una storia che racconta un’avventura del personaggio, il cui vero nome è Thokk, precedente al momento in cui ha conosciuto il protagonista della serie, ma soprattutto l’imperatore viltruviano Thragg. La natura del protagonista, una sorta di violentissimo barbaro alieno dall’aspetto felino divorato dal bisogno incessante di trovare la morte per mano di un avversario valente, permette agli autori di orientare la storia su un terreno che trasforma il contesto dello spazio in uno scenario fantasy. Castelli, streghe e creature mostruose che si affiancano ad astronavi, intelligenze artificiali, esoscheletri e tutto il classico armamentario che abbiamo già conosciuto sulle pagine della serie originale.

Ad affiancare Battle Beast in questa sua avventura troviamo due improbabili alleati: il computer di bordo di un’astronave di cui il protagonista ha sterminato l’equipaggio e che ha come unico obiettivo vendicarsi del guerriero leonino – cosa che di fatto coincide con il bisogno del protagonista di trovare qualcuno più forte che lo sconfigga – e il Principe Salaka, una creatura che veniva digerita da secoli dall’ultimo avversario di Thokk e che ha da offrire un avversario più potente in cambio della liberazione del suo popolo.

Battle Beast mette così in piedi una vera e propria “quest” fatta di feroci battaglie all’arma bianca, gestita con acume e una forte dose di ironia che utilizza e maneggia cliché di genere per realizzare un racconto di pura avventura, esagerato, violento, persino un po’ cafone, cinico ed estremamente divertente.

Ottley regala una continua esplosione di sangue e violenza in tavole dettagliate ed estremamente gore, esaltate dai colori di Annalisa Leoni, che lavorano in una gabbia mobile, estremamente dinamica e con diverse splash page. L’obiettivo è quello di travolgere il lettore, in una cacofonia di segno e colore perfettamente adeguata alla narrazione. Il volume si chiude lasciando chiaramente intendere quanto la seconda parte potenzialmente torni ad intrecciare in maniera diretta i personaggi dell’universo di Invincibile e, ovviamente, una nuova dose di violenza, sangue e tagliente ironia.

La nuova miniserie di Kirkman e Ottley è un tuffo in quello che sembra ricordare un classico dell’avventura sword & sorcery a fumetti, tra Alfredo Alcala, Richard Corben e la saga inglese di Slaine di Pat Mills, riletto in chiave postmoderna, politicamente scorretto e portato al limite del confine del “sopra le righe”, senza però superarlo davvero.

Abbiamo parlato di:

Battle Beast #1

Robert Kirkman, Ryan Ottley, Annalisa Leoni

Traduzione di Andrea Toscani

saldaPress, 2025

144 pagine,cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9791254616659