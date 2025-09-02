Tex – Le origini del mito: il primo volume di un saggio sul ranger bonelliano

Comunicato stampa

A quasi 80 anni dal suo esordio in edicola e malgrado l’irreversibile declino del genere western, Tex continua a essere uno dei fumetti più venduti al mondo, nonché oggetto di culto e di collezionismo.

Quale modo migliore per omaggiare l’inossidabile ranger bonelliano di un saggio che va alle radici della leggenda texiana, analizzando in maniera dettagliata le prime storie di colui che è il più importante eroe italiano di carta di tutti i tempi?

Tex. Le origini del mito di Massimo Capalbo – che torna sull’universo del personaggio dopo averne già esplorato alcuni aspetti in un precedente saggio, The dark side of Tex – si occupa precisamente delle 64 storie contenute nei primi 53 albi di Aquila della Notte, attraverso l’analisi delle trame, dei personaggi e dei disegni, e la segnalazione dei numerosi riferimenti storici, cinematografici, letterari e fumettistici.

Il Volume I è dedicato alle 24 storie pubblicate nei primi 16 albi: da Il totem misterioso ad Avventura nell’Utah, passando per La Mano Rossa, Uno contro venti, Il mistero dell’idolo d’oro, L’eroe del Messico, Satania!, Il patto di sangue, Il tranello, Il figlio di Tex e altre ancora.

Tex – Le origini del mito vol. 1

Massimo Capalbo

Autoproduzione, 2025

229 pagine, brossurato – 19,76 €

ISBN: 9798262392513

L’autore