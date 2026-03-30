Supergirl: numerosi test screening per la pellicola DC Studios

Secondo quanto riportato da World of Reel, Supergirl, il nuovo film Dc Studios in uscita tra qualche mese, avrebbe avuto, fino ad ora, otto test screening in cui sarebbero stati mostrati tre finali diversi, l’ultimo dei quali è stato proiettato la settimana scorsa in California. Questa versione della pellicola con Milly Alcock dura circa un’ora e 50 minuti e include scene aggiuntive con Clark Kent/Superman, interpretato da David Corenswet.

Le reazioni ai test, al momento, vengono definite dal sito contrastanti: non disastrose, ma nemmeno entusiastiche. L’interpretazione della protagonista Milly Alcock nei panni dell’eroina DC Comics viene indicata come uno dei punti di forza del film. Diverse fonti sostengono invece che le sequenze d’azione non siano del tutto convincenti e che il cattivo principale, Krem, risulti poco incisivo. Tuttavia, i resoconti di diverse proiezioni indicano che Lobo, interpretato da Jason Momoa, abbia lasciato un’ottima impressione, nonostante la sua apparizione sullo schermo sia limitata.

L’attuale versione del film sarebbe più cupa e incentrata sui personaggi rispetto ai tradizionali film di supereroi, puntando molto sul trauma emotivo e sull’ambiguità morale di Kara piuttosto che sulle sue gesta eroiche e spensierate. Il personaggio viene descritto come una ragazza disillusa e a tratti spericolata, mentre l’uso della musica e dei brani è stato descritto come molto simile a quello di Guardiani della Galassia. Inoltre, il montaggio sembrerebbe prediligere una struttura più episodica, con spostamenti tra i pianeti, con un risultato da “western ambientato nello spazio”.