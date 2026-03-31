Supergirl: il regista Craig Gillespie e il “World Building” di Krypton

31 Marzo 2026
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In attesa del nuovo trailer in uscita oggi, il regista parla del film e di Krypton.
Supergirllogo

In attesa del nuovo trailer di Supergirl, in uscita nella giornata odierna, in un’intervista concessa a Entertainment Weekly, il regista Craig Gillespie ha dichiarato che le origini della protagonista Kara non saranno solo un retroscena, aggiungendo che sono fondamentali per comprendere il personaggio.

Sono così importanti per capire chi è come persona e cosa vive durante gli anni della sua formazione – ha affermato, aggiungendo che queste spiegano la tendenza autodistruttiva che il pubblico vedrà nella ragazza d’acciaio interpretata da Milly Alcock 

Per costruire il mondo di Krypton in modo autentico, Gillespie si è ispirato ai film di Superman con Christopher Reeve per capire come si comportavano i kryptoniani, approfondendo al contempo la specifica posizione sociale della famiglia di Kara: la vita di suo padre Zor-El, tra scienza e mondo accademico, ha plasmato quella che lui descrive come una cultura opulenta e intellettuale.

Il world building operato dal regista è molto ampio, visto che presenta cinque lingue completamente originali, tra cui il kryptoniano, e si snoda attorno a nove pianeti distinti, ognuno con il proprio aspetto e la propria atmosfera. Gillespie ha citato Il quinto elemento di Luc Besson come punto di riferimento per il tipo di universo ricco e colorato che voleva creare.

Per quanto riguarda il modo in cui il ricordo di Krypton aleggia nella storia, il regista mantiene il massimo riserbo, ma promette che i fanrimaranno soddisfatti.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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