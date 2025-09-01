Su Lanciostory arriva Nova Aetas – Blade for Hire

Comunicato stampa

Ludus Magnus Studio ed Editoriale Aurea presentano una miniserie a fumetti ispirata al gioco Nova Aetas Renaissance e all’universo di Ludus Magnus Studio. Il primo episodio sarà disponibile dall’8 settembre 2025 su Lanciostory #2631, con una copertina firmata da Fabrizio Galliccia (Dragonero).

Nova Aetas – Blades for Hire è un progetto editoriale che unisce lo storico editore romano Editoriale Aurea e lo studio di game design Ludus Magnus Studio, creatore del gioco da tavolo originale.

I protagonisti: tra eroi, mercenari e magie perdute

Ambientata in un’Italia del primo Cinquecento trasfigurata dal fantastico, Nova Aetas – Blades for Hire intreccia elementi storici, mitologici e oscuri, dando vita a un affresco narrativo che unisce realismo magico e dark fantasy.

Al centro della storia troviamo la Compagnia dei Grifoni, una banda mercenaria d’élite fondata dal capitano Gianluca Grifoni, incaricata di svolgere missioni per conto della Chiesa e delle grandi famiglie italiane. Ma l’incarico ufficiale si trasforma presto in un confronto con l’ignoto, quando un culto eretico e la comparsa di creature leggendarie iniziano a minacciare ogni certezza. I confini tra scienza e superstizione, tra religione e occulto, si fanno sempre più labili.

Tra i membri della compagnia ritroviamo volti noti dell’universo Ludus Magnus: il valoroso Valerio, la determinata Sofia, l’inquieto Vincenzo e la potente maga Rebecca, già conosciuta da appassionate e appassionati di Black Rose Wars. Le loro storie si intrecciano in un viaggio carico di tensione, conflitti interiori e scelte impossibili, dove nulla è come sembra.

Il team creativo

La sceneggiatura è firmata da Massimiliano Grotti (Mondadori, Editoriale Aurea), autore esperto di narrazione storica e fantasy. Il primo numero vede i disegni di Marco P. Capobianco (Editoriale Aurea) e i colori di Veronica Frizzo (Carocci, Mondadori, LMS).

Nel secondo numero, la narrazione grafica sarà affidata a Giacomo Pilato (Leviathan Labs, Bugs Comics).

La copertina del primo capitolo è opera di Fabrizio Galliccia, noto per il suo lavoro sulla serie SBE Dragonero.

Un universo in espansione

Nova Aetas – Blades for Hire è il primo passo di un progetto crossmediale più ampio. A rafforzare questo ponte tra gioco e narrazione è già stata aperta la pagina Kickstarter di Grifoni – Blades for Hire, nuovo gioco da tavolo firmato da Vieri Pellegrini, che vedrà ancora una volta protagonista la Compagnia dei Grifoni. Un eurogame narrativo che espanderà ulteriormente la saga e approfondirà i retroscena del gruppo.