Spider-Man: Brand New Day verso debutto record al Box Office USA

Secondo quanto riportato da BoxOfficeTheory, a ormai quasi un mese dall’uscita nelle sale statunitensi, Spider-Man: Brand New Day potrebbe diventare il primo film USA a superare la soglia dei 200 milioni di dollari nel weekend di apertura dai tempi di Deadpool & Wolverine, che nel luglio del 2024 incassò 211 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione.
Secondo il sito, la pellicola Marvel Studios/Sony ha registrato uno dei maggiori lanci di prevendite di biglietti durante le prime 24 ore, cosa che confermerebbe la leadership al botteghino nel pieno dell’estate cinematografica. I principali indicatori del settore hanno evidenziato inoltre un punteggio molto alto per quanto riguarda l’interesse mostrato verso il film, con un forte entusiasmo che ha coperto ogni gruppo demografico che è stato interpellato.
Tra i fattori rilevanti, viene sottolineato il fatto che il franchise legato all’arrampicamuri sia ormai uno dei più solidi dopo 24 anni, dopo ben otto film in live-action e due pellicole animate.