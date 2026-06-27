Spider-Man: Brand New Day verso debutto record al Box Office USA

27 Giugno 2026
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La pellicola Marvel/Sony proiettata verso un debutto simile a quello di Deadpool & Wolverine.
Brandnewday spidey

Secondo quanto riportato da BoxOfficeTheory, a ormai quasi un mese dall’uscita nelle sale statunitensi, Spider-Man: Brand New Day potrebbe diventare il primo film USA a superare la soglia dei 200 milioni di dollari nel weekend di apertura dai tempi di Deadpool & Wolverine, che nel luglio del 2024 incassò 211 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione.

Secondo il sito, la pellicola Marvel Studios/Sony ha registrato uno dei maggiori lanci di prevendite di biglietti durante le prime 24 ore, cosa che confermerebbe la leadership al botteghino nel pieno dell’estate cinematografica. I principali indicatori del settore hanno evidenziato inoltre un punteggio molto alto per quanto riguarda l’interesse mostrato verso il film, con un forte entusiasmo che ha coperto ogni gruppo demografico che è stato interpellato.

Tra i fattori rilevanti, viene sottolineato il fatto che il franchise legato all’arrampicamuri sia ormai uno dei più solidi dopo 24 anni, dopo ben otto film in live-action e due pellicole animate.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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