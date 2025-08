Spider-Man: Brand New Day: Sony e Marvel estendono le riprese a Glasgow

La lavorazione di Spider-Man: Brand New Day, nuova pellicola con protagonista Tom Holland, che si sta tenendo da pochi giorni nella città di Glasgow (Scozia) è stata estesa oltre la data di conclusione decisa inizialmente, fissata per il 15 agosto.

Il quotidiano The Herald Scotland riferisce infatti che Sony e Marvel Studios hanno richiesto altri permessi, che estenderanno così le riprese di 11 giorni, fino al 26 agosto.

Le riprese continueranno nella zona di Merchant City fino al 18 agosto, per poi fermarsi per un paio di giorni e riprendere dal 21 al 26 agosto. Il Glasgow City Council sta aggiornando le restrizioni nei vari luoghi della città per agevolare l’estensione della lavorazione della pellicola.