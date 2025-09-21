Spider-Man: Brand New Day – Riprese si spostano nel sud-est dell’Inghilterra

Stando a quanto riporta il Basingstoke Gazette, la lavorazione di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri, si è spostata a Basingstoke, nella contea di Hampshire a 72 km dalla capitale Londra.

Il quotidiano sottolinea che alcune arterie stradali saranno chiuse per le riprese il 23, 25 e 29 settembre, e successivamente il 6,7 e 8 ottobre, mentre lo stesso veicolo corazzato utilizzato durante la realizzazione di alcune sequenze a Glasgow, nelle scorse settimane, è stato avvistato da alcuni passanti e curiosi.

La pellicola, con protagonista Tom Holland e diretta da Destin Daniel Cretton, sarà nelle sale USA il 31 luglio 2026, in Italia il 29 luglio.