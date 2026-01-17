Speedy Gonzales: Warner mette in lavorazione film animato

17 Gennaio 2026
di
Il velocissimo topo dei Looney Tunes protagonista di una nuova pellicola.
Speedygonzales

The Hollywood Reporter informa che Warner Bros. ha incaricato il regista Jorge R. Gutierrez di dirigere un lungometraggio di animazione incentrato sul personaggio di Speedy Gonzales.

Lo stesso regista aveva anticipato il progetto il mese scorso sui social network, postando una foto di sè stesso con in mano una statuetta del famoso personaggio dei Looney Tunes, e indossando un cappello di paglia e una bandana rossa.

Jorge è un narratore unico, la cui voce, la cui arte e la cui prospettiva culturale rendono ogni progetto di cui si occupa un’esperienza senza tempo e al tempo stesso completamente nuova – ha affermato Bill Damaschke, presidente della Warner Bros. Pictures Animation – Non potremmo essere più entusiasti di vederlo reinventare Speedy Gonzales, uno dei nostri personaggi più amati dei Looney Tunes, per il pubblico globale di oggi.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

