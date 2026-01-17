Speedy Gonzales: Warner mette in lavorazione film animato

The Hollywood Reporter informa che Warner Bros. ha incaricato il regista Jorge R. Gutierrez di dirigere un lungometraggio di animazione incentrato sul personaggio di Speedy Gonzales.
Lo stesso regista aveva anticipato il progetto il mese scorso sui social network, postando una foto di sè stesso con in mano una statuetta del famoso personaggio dei Looney Tunes, e indossando un cappello di paglia e una bandana rossa.
Jorge è un narratore unico, la cui voce, la cui arte e la cui prospettiva culturale rendono ogni progetto di cui si occupa un’esperienza senza tempo e al tempo stesso completamente nuova – ha affermato Bill Damaschke, presidente della Warner Bros. Pictures Animation – Non potremmo essere più entusiasti di vederlo reinventare Speedy Gonzales, uno dei nostri personaggi più amati dei Looney Tunes, per il pubblico globale di oggi.