Gianfranco Vanni presenta “4 notti. Una educazione sentimentale”

Comunicato stampa

4 notti non deve essere letto come un esercizio di stile in cui le sagome fissate in un fotogramma vengono tradotte meccanicamente dall’autore nel proprio segno distintivo, bensì come una dichiarazione di poetica. [Massimo Marchetti]

Parigi, primi anni Settanta. Un sognatore, isolato dalla realtà e da qualsiasi rapporto di amicizia, durante una sua passeggiata notturna incontra, su di un ponte, una ragazza che risveglia in lui il sentimento dell’amore; inizia in questo modo la sua personale “educazione sentimentale”.

Ispirato a Le notti bianche, romanzo giovanile di Fëdor Dostoevskij, questa nuova graphic novel di Gianfranco Vanni Collirio – realizzata nel 2022 ma uscita a dicembre 2024 per Edizioni La Carmelina – rielabora visivamente il film Quattro notti di un sognatore del maestro che ha ispirato la Nouvelle Vague, Robert Bresson.

4 notti. Una educazione sentimentale

Gianfranco Vanni Collirio

Edizioni La Carmelina, 2024

Brossurato, colori – 14,00 €

ISBN: 9791280645609