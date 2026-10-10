Something Is Killing The Children: Craig Zobel alla regia film targato Blumhouse

10 Ottobre 2026
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Novità sull'adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto targato Boom Studios.
Something boomstudios

Il regista Craig Zobel (The Penguin) dirigerà l’adattamento per il grande schermo di Something Is Killing the Children, serie a fumetti pubblicata dai Boom! Studios, che sarà prodotto da Jason Blum e la sua famosa casa di produzione, Blumhouse. L’annuncio è stato fatto durante il New York Comic-Con.

Stephen Christy e Tynion IV produrranno la pellicola per i Boom! Studios e Penguin Random House, in collaborazione con Blum e Blumhouse. Shaun Sutton e Ryan Turek saranno produttori esecutivi con Adam Yoelin e Mette Norkjaer, con Werther Dell’Edera coinvolto come co-produttore.

La serie a fumetti narra della sparizione di alcuni bambini nella cittadina di Archer’s Peak, un mistero che sarà affrontato da Erica Slaughter, una ragazzina bionda che combatterà i mostri responsabili di questi eventi.

Come reso noto alcuni mesi fa, Blumhose sta in contemporanea realizzando una serie tv animata basata sul fumetto.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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