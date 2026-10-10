Something Is Killing The Children: Craig Zobel alla regia film targato Blumhouse

Il regista Craig Zobel (The Penguin) dirigerà l’adattamento per il grande schermo di Something Is Killing the Children, serie a fumetti pubblicata dai Boom! Studios, che sarà prodotto da Jason Blum e la sua famosa casa di produzione, Blumhouse. L’annuncio è stato fatto durante il New York Comic-Con.

Stephen Christy e Tynion IV produrranno la pellicola per i Boom! Studios e Penguin Random House, in collaborazione con Blum e Blumhouse. Shaun Sutton e Ryan Turek saranno produttori esecutivi con Adam Yoelin e Mette Norkjaer, con Werther Dell’Edera coinvolto come co-produttore.

La serie a fumetti narra della sparizione di alcuni bambini nella cittadina di Archer’s Peak, un mistero che sarà affrontato da Erica Slaughter, una ragazzina bionda che combatterà i mostri responsabili di questi eventi.

Come reso noto alcuni mesi fa, Blumhose sta in contemporanea realizzando una serie tv animata basata sul fumetto.