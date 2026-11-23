Nel corso della promozione in Europa del film di animazione Hexe – Il Regno delle streghe, l’attrice Hailee Steinfeld ha reso noto con un video di fare parte ufficialmente del cast di Avengers: Doomsday, dove riprenderà il ruolo di Kate Bishop.
Ehi, sono qui per il mio film “Hexed”, ma a quanto pare hanno consegnato una sedia proveniente da un altro film – ha detto l’attrice, per poi inquadrare una sedia da regista nera che riportava il suo nome uguale a quella degli altri attori per la pellicola Marvel Studios, con aggiunta la didascalia “Guardate Hailee Steinfeld in Hexed della Disney, prima che ritorni in Avengers: Doomsday”.
Per mesi, la presenza dell’attrice era stata fonte di numerose indiscrezioni, con la stessa che, in più di una occasione, durante numerose interviste, aveva mantenuto uno stretto riserbo, anche se in una delle sue ultime apparizioni la riservatezza sul suo coinvolgimento sembrava scricchiolare a causa di risposte ambigue e sorridenti, che avevano generato reazioni tra i fan.
La pellicola sarà nelle sale il 16 dicembre.