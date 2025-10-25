Something Is Killing the Children: Blumhouse al lavoro su film e serie tv

The Hollywood Reporter informa che la casa di produzione Blumhouse si è aggiudicata i diritti di Something Is Killing the Children, serie a fumetti pubblicata dai Boom! Studios, dopo una guerra di offerte tra più aziende, per realizzarne progetti sia per il grande sia per il piccolo schermo.

Blumhouse svilupperà il franchise basato sul fumetto contemporaneamente come lungometraggio live-action sia come serie televisiva animata per adulti, con quest’ultimo adattamento che sarà curato dallo sceneggiatore del fumetto, James Tynion IV.

Il titolo è sotto l’attenzione di Hollywood sin dal 2019 ed è stato precedentemente in fase di sviluppo una serie live-action basata su di esso. Secondo alcune fonti, l’interesse nel fumetto negli ultimi tempi sarebbe aumentato anche in seguito al successo sul grande schermo di Weapons, il film horror di Zach Cregger.

Il film vedrà Shaun Sutton e Ryan Turek coinvolti come produttori esecutivi. Stephen Christy e Tynion produrranno la pellicola per Boom! Studios e Penguin Random House.

Adam Yoelin e Mette Norkjaer saranno produttori esecutivi, mentre il co-creatore del fumetto Werther Dell’Edera sarà co-produttore. La serie animata per adulti vedrà invece Tynion partecipare come produttore esecutivo e Dell’Edera come co-produttore esecutivo. Christy sarà produttore esecutivo della serie per BOOM! Studios, con Yoelin e Norkjaer in veste di co-produttori esecutivi.

La serie a fumetti narra della sparizione di alcuni bambini nella cittadina di Archer’s Peak, un mistero che sarà affrontato da Erica Slaughter, una ragazzina bionda che combatterà i mostri responsabili di questi eventi.