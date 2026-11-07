James Tynion IV e Blumhouse Atomic firmano accordo di prelazione per Exquisite Corpses

7 Novembre 2026
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La collaborazione tra il creatore di Something is Killing The Children e la casa di produzione si sviluppa ulteriormente.
Exquisitecorpses

The Hollywood Reporter informa che James Tynion IV, creatore di Something is Killing The Children, ha siglato un accordo di prelazione tra la sua casa di produzione, la Tiny Onion, e Blumhouse Atomic, la nuova società fondata nei giorni scorsi e che vede ai vertici Jason Blum e James Wan.

Il nuovo accordo partirà subito con lo sviluppo dell’adattamento, insieme a Lyrical Media, di Exquisite Corpses, fumetto di Tynion incentrato su una sorta di “Battle Royale” tra serial killer. Il progetto, firmato da Tynion e dal disegnatore Michael Walsh, è attualmente in fase di sviluppo sia come lungometraggio sia come film di animazione.

Blumhouse Atomic e Tiny Onion sono già al lavoro da qualche mese sull’adattamento cinematografico di Someting is Killing The Children, che sarà diretto da Craig Zobel. Il sito sottolinea che proprio l’ottima intesa tra le parti su questo progetto ha portato all’accordo di prelazione su Exquisite Corpses.

Nel fumetto, ogni cinque anni, ad Halloween, le 13 famiglie più antiche e ricche d’America giocano una partita per il controllo in cui i loro cosiddetti campioni, assassini reclutati di vario genere, si abbattono su una città ignara e combattono finché l’ultimo assassino rimasto in vita non determina il vincitore. La serie iniziale di 13 numeri, conclusasi all’inizio di quest’anno, raccontava delle varie città che cercavano di sopravvivere alla notte mentre assassini con soprannomi come Lone Gunman, Fox Mask Killer, Pretty Boy, Rascal Randy e Lady Carolina si aggiravano per le loro strade.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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