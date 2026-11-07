James Tynion IV e Blumhouse Atomic firmano accordo di prelazione per Exquisite Corpses

The Hollywood Reporter informa che James Tynion IV, creatore di Something is Killing The Children, ha siglato un accordo di prelazione tra la sua casa di produzione, la Tiny Onion, e Blumhouse Atomic, la nuova società fondata nei giorni scorsi e che vede ai vertici Jason Blum e James Wan.

Il nuovo accordo partirà subito con lo sviluppo dell’adattamento, insieme a Lyrical Media, di Exquisite Corpses, fumetto di Tynion incentrato su una sorta di “Battle Royale” tra serial killer. Il progetto, firmato da Tynion e dal disegnatore Michael Walsh, è attualmente in fase di sviluppo sia come lungometraggio sia come film di animazione.

Blumhouse Atomic e Tiny Onion sono già al lavoro da qualche mese sull’adattamento cinematografico di Someting is Killing The Children, che sarà diretto da Craig Zobel. Il sito sottolinea che proprio l’ottima intesa tra le parti su questo progetto ha portato all’accordo di prelazione su Exquisite Corpses.

Nel fumetto, ogni cinque anni, ad Halloween, le 13 famiglie più antiche e ricche d’America giocano una partita per il controllo in cui i loro cosiddetti campioni, assassini reclutati di vario genere, si abbattono su una città ignara e combattono finché l’ultimo assassino rimasto in vita non determina il vincitore. La serie iniziale di 13 numeri, conclusasi all’inizio di quest’anno, raccontava delle varie città che cercavano di sopravvivere alla notte mentre assassini con soprannomi come Lone Gunman, Fox Mask Killer, Pretty Boy, Rascal Randy e Lady Carolina si aggiravano per le loro strade.