Si rinnova l’appuntamento con il Lake Como Comic Art Festival

L’élite del fumetto mondiale si dà appuntamento a Villa Erba: torna il Lake Como Comic Art Festival.

Bill Sienkiewicz, Enrique Breccia, Frank Cho, Gabriele Dell’Otto, Juanjo Guarnido, Patrick McDonnell, James Stokoe e tanti altri artisti presenti

Cernobbio (CO) – 27 febbraio 2026 – Il Lake Como Comic Art Festival (LCCAF) torna ad affacciarsi sulle rive del Lago di Como sabato 25 e domenica 26 aprile.

Nato dalla visione degli organizzatori del Big Wow Comic Fest e del Paris Comic Expo, il festival si conferma un “evento boutique” unico al mondo, un’occasione in cui i collezionisti potranno godere di un accesso privilegiato ai più grandi maestri del settore, immersi in un contesto di assoluta esclusività.

L’evento come di consueto sarà ospitato nella magnifica Villa Erba di Cernobbio, prestigiosa dimora d’arte e di storia, e sarà preceduto dall’esclusivo ricevimento d’apertura di venerdì 24 aprile.

La lista degli invitati, accuratamente selezionata per mostrare il lavoro dei migliori artisti del settore a livello globale, vede riuniti in un unico eccezionale elenco autori del calibro di Bill Sienkiewicz, Enrique Breccia, Frank Cho, Gabriele Dell’Otto, Juanjo Guarnido, Patrick McDonnell, James Stokoe e tanti altri.

Di seguito l’elenco completo degli artisti che sarà possibile incontrare al LCCAF:

Alan Davis, Alessandro Barbucci, Alex Maleev, Alexander Lozano, Alvaro Martinez Bueno, Andy Belanger, Bill Sienkiewicz, Brian Bolland, Carmen Carnero, Dani, David Mack, Dike Ruan, Dustin Nguyen, Elsa Charretier, Enrique Breccia, Enrico Marini, Esad Ribic, Félix Meynet, Frank Cho, Gabriele Dell’Otto, Gary Frank, Geof Darrow, Germán Peralta, J Scott Campbell, James Stokoe, Joe Chiodo, Joe Quinones, Jordi Bernet, Joshua Cassara, Juanjo Guarnido, Kevin Maguire, Laura Braga, Laurence Campbell, Liam Sharp, Mahmud Asrar, Mark Brooks, Mark Raats, Matteo Scalera, Michael Bair, Miki Okazaki, Monte Michael Moore, Olivier Vatine, Paolo Rivera, Patrick McDonnell, Pepe Larraz, Pepe Valencia, Pierangelo Boog, Rachta Lin, Régis Loisel, Riccardo Federici, Richard Case, Rick Leonardi, Sanjulian, Sara Pichelli, Scott Hampton, Simone Bianchi, Stanley Artgerm Lau, Steve Leialoha, Sylvain Repos, Tanya Lehoux, Terry Dodson, Warren Louw e Yannick Corboz.

Come ogni anno sarà inoltre disponibile il Portfolio Fine Art in edizione limitata, un oggetto da collezione estremamente ricercato che include stampe di altissima qualità.

Gli artisti selezionati per l’edizione 2026 sono:

Enrique Breccia , artista di Lovecraft , Swamp Thing e numerose opere internazionali.

Michael Bair , il cui lavoro include Alpha Flight , JSA , Hellstrom e altri ancora.

Scott Hampton , attualmente impegnato nell’adattamento di Wicked come graphic novel in due parti.

Rick Leonardi , noto soprattutto per il suo lavoro su Spider-Man 2099 e, più recentemente, Star Wars .

Monte Michael Moore , è noto soprattutto per le sue pin-up in Maidens e per le illustrazioni dei giochi Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons .

Dike Ruan , un concept artist e illustratore

Carmen Carnero , il cui lavoro è apparso in alcuni dei titoli più iconici di DC e Marvel.

Dustin Nguyen , artista vincitore del premio Eisner per Batman: Li’l Gotham , Ascender e altri ancora.

Andy Belanger , noto artista per la rivista Heavy Metal .

Laurence Campbell , è noto soprattutto per il suo lavoro su 2000AD e Hellboy .

Richard Case , noto soprattutto per il suo lavoro in Vertigo su serie come Doom Patrol .

James Stokoe , i suoi lavori includono Wonton Soup , Orc Stain e Godzilla: The Half-Century War .

Elsa Charretier , le sue opere includono November con Matt Fraction, Love Everlasting con Tom King e l’adattamento graphic novel di Windhaven di George R.R. Martin.

Patrick McDonnell , pluripremiato creatore della striscia quotidiana Mutts .

Miki Okazaki , le sue copertine includono Ultimate X-Men , The Amazing Spider-Man , Magik .

Joshua Cassara , noto soprattutto per il suo lavoro in Marvel su X Lives of Wolverine , X-Force e Falcon .

Warren Louw , noto per le sue copertine realistiche, tra cui Power Girl , Harley Quinn e altre ancora.

Germán Peralta , i suoi lavori includono Moon Knight , Agents of S.H.I.E.L.D. , Man-Thing scritto da R.L. Stine e Thanos scritto da Jeff Lemire.

Kevin Maguire , i suoi lavori includono Justice League , Batman Confidential , Captain America , X-Men .

Paolo Rivera , noto per aver illustrato la serie di numeri unici Mythos , Spider-Man e Daredevil .

Félix Meynet , il suo lavoro include Double M , Tatiana K. , Les Éternels .

Steve Leialoha , è un inchiostratore e artista vincitore del premio Eisner, noto soprattutto per Fables .

Informazioni su Biglietti e Accessi: I pass sono disponibili esclusivamente in quantità limitata sul sito ufficiale www.lccaf.com/tickets: