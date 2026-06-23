SBE pubblicherà l’omaggio a Lucky Luke di Marco Nucci e Giorgio Cavazzano

Comunicato stampa

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lucca Comics & Games 2026, svoltasi martedì 23 giugno a Firenze nella biblioteca della Galleria degli Uffizi, è stato annunciata una mostra che celebrerà gli ottant’anni di Lucky Luke, il cowboy creato da Morris nel 1946 e uno dei personaggi più famosi della bedè.

Anche Sergio Bonelli Editore festeggerà gli 80 anni del celebre cowboy con un’avventura inedita disegnata da Giorgio Cavazzano su sceneggiatura di Marco Nucci che debutterà in anteprima proprio durante i giorni di Lucca Comics & Games 2026, dal 28 ottobre al 1 novembre.

Giorgio Cavazzano è uno dei più celebri e innovativi disegnatori di fumetti al mondo. Nato a Venezia il 19 ottobre 1947, ha solo dodici anni quando inizia a collaborare con il cugino, Luciano Capitanio, aiutandolo nell’inchiostrazione di tavole. Ancora adolescente va “a bottega” dal disegnatore Romano Scarpa e, a quindici anni, dal dicembre 1962, diventa suo inchiostratore di fiducia.

È il 1967 quando esordisce come disegnatore su Topolino con Paperino e il singhiozzo a martello.

Presto Cavazzano inizia a maturare uno stile sempre più personale che lo porterà a una scalata nel gradimento dei lettori, tracciando una linea spartiacque con la tradizionale rappresentazione di topi e paperi disneyani.

Innumerevoli i personaggi creati graficamente negli anni: da Reginella e Umperio Bogarto, da Ok Quack a Rock Sassi fino a Vincenzo Paperica. Dal 1981 realizza storie Disney per il settimanale francese Journal de Mickey e copertine per i periodici Mickey Parade e Super Picsou Géant. A partire dal 1994 disegna copertine e storie per la casa editrice scandinava Egmont, tra cui la saga di Dragonlords del 2003. Attiva e continua anche la collaborazione per storie e copertine per gli Stati Uniti.

Nel 2003 disegna un supereroe: Il segreto del vetro, la prima storia dell’Uomo Ragno interamente realizzata da italiani e ambientata nella sua Venezia. Proprio la sua città gli tributa l’onore di affidargli la cura dell’immagine del Carnevale di Venezia nel 2014 e nel 2015. Attivissimo tra gli anni Settanta e Ottanta dà vita a molti personaggi diventati cult come Walkie & Talkie, Oscar e Tango, Smalto & Johnny, Timoty Titan e Capitan Rogers. Insieme a Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog, disegna la saga cult di Altai & Jonson. Importante anche la sua collaborazione con Bonvi, il geniale creatore degli Sturmtruppen, con il quale realizza Maledetta galassia e La Città, edite dalla Sergio Bonelli Editore.

Indimenticabili le parodie disneyane dedicate al grande cinema con storie come Casablanca, La Strada e La vera storia di Novecento. Nel 2017 su Topolino esce un omaggio a Hugo Pratt: Topo Maltese – Una ballata del topo salato.

Tra i suoi lavori ricordiamo la produzione di disegni in ambito pubblicitario (Abacus, Eldorado, Fiat e Xerox) e il sodalizio con la cantante Mina per la quale ha realizzato illustrazioni per un suo disco.

Marco Nucci nasce a Castiglione dei Pepoli (BO) nel 1986. Lavora nel mondo del fumetto dal 2012, avendo pubblicato con Panini Comics e Tunué e insegnando sceneggiatura alle Scuole Internazionali di Comics di Firenze, Milano, Reggio Emilia e Roma. È stato per cinque anni redattore presso la Sergio Bonelli Editore, ma dal 2018 lavora in pianta stabile per il settimanale Topolino, per cui ha scritto oltre 2.000 pagine. Come autore bonelliano ha scritto soprattutto per Dylan Dog, ma è anche co-autore con Giulio Antonio Gualtieri della saga storico-fantasy La Divina Congrega. Ha inoltre pubblicato tre romanzi per ragazzi per Giunti Editore sotto lo pseudonimo di George Bloom.­