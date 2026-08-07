Warner accelera per il film live-action sui Pronipoti con Jim Carrey

In una nota inviata agli azionisti nella giornata di ieri, Warner Bros. Discovery ha confermato che l’attore Jim Carrey sarà il protagonista di un film live-action sui Jetsons, in Italia noti come I Pronipoti, la cui uscita nelle sale è prevista dopo il 2027.

Lo scorso ottobre, era stato riportato da TheWrap, che la star di The Mask era in trattative per il ruolo principale nella pellicola, con il regista di Jurassic World Colin Trevorrow e lo sceneggiatore Joe Epstein coinvolti entrambi nel progetto.

La serie animata, prodotta da Hanna & Barbera e ABC andò in onda per la prima volta nel 1962 e durò con diversi revival e speciali fino al 1987.