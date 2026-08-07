Warner accelera per il film live-action sui Pronipoti con Jim Carrey

7 Agosto 2026
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La major conferma la lavorazione del film basato sulla serie animata, che vedrà protagonista Jim Carrey.
Pronipoti

In una nota inviata agli azionisti nella giornata di ieri, Warner Bros. Discovery ha confermato che l’attore Jim Carrey sarà il protagonista di un film live-action sui Jetsons, in Italia noti come I Pronipoti, la cui uscita nelle sale è prevista dopo il 2027.

Lo scorso ottobre, era stato riportato da TheWrap, che la star di The Mask era in trattative per il ruolo principale nella pellicola, con il regista di Jurassic World Colin Trevorrow e lo sceneggiatore Joe Epstein coinvolti entrambi nel progetto.

La serie animata, prodotta da Hanna & Barbera e ABC andò in onda per la prima volta nel 1962 e durò con diversi revival e speciali fino al 1987.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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