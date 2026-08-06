X-Men: Kit Connor in lizza per ruolo di Ciclope nel film Marvel Studios

6 Agosto 2026
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Continua il casting del reboot degli X-Men.
Connor ciclope

Deadline riporta che l’attore Kit Connor è la scelta principale dei Marvel Studios per interpretare il ruolo di Scott Summers alias Ciclope nel nuovo film degli X-Men realizzato dalla major e facente parte del Marvel Cinematic Universe.

Il sito sottolinea che, come per il casting di Samara Weaving, anche per Connor vi sarebbe stato più di un incontro di Kevin Feige e del regista Jake Schreier con i candidati alla parte, scelta che si sarebbe alla fine indirizzata sul giovane attore.

I rappresentanti di Connor e dei Marvel Studios non hanno commentato la notizia.

Deadline indica che il casting per il film degli X-Men è stato uno dei più attivi, con incontri e audizioni che hanno avuto luogo negli ultimi due mesi. Fonti hanno rivelato che un piccolo gruppo di attori ha avuto una audizione dopo le festività del 4 luglio.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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