X-Men: Kit Connor in lizza per ruolo di Ciclope nel film Marvel Studios

Deadline riporta che l’attore Kit Connor è la scelta principale dei Marvel Studios per interpretare il ruolo di Scott Summers alias Ciclope nel nuovo film degli X-Men realizzato dalla major e facente parte del Marvel Cinematic Universe.

Il sito sottolinea che, come per il casting di Samara Weaving, anche per Connor vi sarebbe stato più di un incontro di Kevin Feige e del regista Jake Schreier con i candidati alla parte, scelta che si sarebbe alla fine indirizzata sul giovane attore.

I rappresentanti di Connor e dei Marvel Studios non hanno commentato la notizia.

Deadline indica che il casting per il film degli X-Men è stato uno dei più attivi, con incontri e audizioni che hanno avuto luogo negli ultimi due mesi. Fonti hanno rivelato che un piccolo gruppo di attori ha avuto una audizione dopo le festività del 4 luglio.