David Zaslav: “Man of Tomorrow sarà fantastico”

Parlando agli analisti di Wall Street, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dichiarato che la major è entusiasta del lavoro che James Gunn sta facendo su Man of Tomorrow, il sequel sull’uomo d’acciaio in uscita la prossima estate.

Il regista e co-presidente della DC, James Gunn, “è concentrato su Man of Tomorrow”, ha affermato Zaslav, rispondendo a una domanda su eventuali modifiche alla strategia della DC dopo il flop al box office di Supergirl.

Ho visto delle immagini ieri che sembravano fantastiche. Tra l’altro, ieri era il compleanno di James e sta lavorando sodo. Lavora 16, 18 ore al giorno. Sembra fantastico. Siamo entusiasti.

La pellicola sull’eroina DC Comics interpretata da Milly Alcock ha incassato solo 126 milioni di dollari, un risultato che ha penalizzato la performance complessiva di Warner Bros. Discovery nel secondo trimestre.

Zaslav ha inoltre aggiunto di avere di recente parlato con Matt Reeves, che sta girando il sequel di The Batman, a cui sta “lavorando duramente”.

Riferendosi inoltre a Clayface e alla serie Lanterns, in uscita quest’ultima su HBO Max questo mese, Zaslav si è detto molto fiducioso dei progetti DC Studios, sottolineando che “abbiamo una solida pipeline e Peter [Safran] e James stanno lavorando sodo”.