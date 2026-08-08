X-Men: Casting prosegue tra silenzi della Marvel e indiscrezioni

8 Agosto 2026
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Continua il casting sul film, con un annuncio ufficiale previsto per la prossima settimana.
Marvelstudioslogo

Nella sua consueta newsletter del sabato, The Hollywood Reporter cerca di mettere un pò di ordine e cercare di fare chiarezza circa il casting in corso per il primo film degli X-Men ambientato nel Marvel Cinematic Universe che sarà diretto da Jake Schreier.

Dopo la conferma degli attori Samara Weaving e Kit Connor nei ruoli rispettivamente di Emma Frost e Scott Summers/Ciclope, il sito indica (citando alcune fonti) che prima della scelta di quest’ultimo i Marvel Studios erano decisi a puntare su Cooper Hoffman, attualmente nelle sale USA con I Want your Sex di Olivia Wilde, ma impegni pre-esistenti dell’attore avrebbero fatto saltare qualsiasi tentativo di accordo.

Tra gli attori che avrebbero fatto un provino per Ciclope prima che la parte andasse a Connor, vi sarebbe stato Asa Germann, comparso di recente in Scream 7. L’audizione non sarebbe andata bene, ovviamente, ma il sito sembra indicare che a questi potrebbe essere stato offerto un altro ruolo nel film sui mutanti Marvel.

Per quanto riguarda il ruolo del professor Charles Xavier, THR precisa che tra i candidati ci sarebbe Bill Skarsgård, il cui nome è stato fatto circolare alcuni giorni fa da altre fonti, aggiungendo che i colleghi Christopher Abbott (candidato al Tony Award per Morte di un commesso viaggiatore) e Tom Pelphrey avrebbero entrambi fatto un provino per la medesima parte. Il sito afferma con certezza che Pelphrey non avrebbe ottenuto il ruolo, senza però rivelare come sia andata l’audizione di Abbott.

Il sito comunque sottolinea una certa frustrazione in merito alle notizie provenienti dal casting, in quanto i Marvel Studios starebbero mantenendo un rigoroso silenzio sul processo, alimentando le voci che la major si starebbe preparando a un annuncio relativo al cast della pellicola nei prossimi giorni durante la D23.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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