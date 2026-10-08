SBE presenta Jian. Quelli della montagna

8 Ottobre 2026
di
Una nuova serie fantasy francese arriva in Italia pubblicata da Sergio Bonelli Editore.
Jian cover

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore porta per la prima volta in Italia JIAN. QUELLI DELLA MONTAGNA, fantasy francese disponibile in libreria e fumetteria dal 9 ottobre 2026.

Nel 480 d.C., due guerrieri attraversano i Pirenei: Jian è giovane, impulsivo, segnato da un passato avvolto nel mistero; accanto a lui Attius, un ex legionario guidato da una fede incrollabile, che gli fa da padre e da maestro d’armi, dopo averlo salvato da un oscurso destino di cui poco si conosce. I due vengono incaricati di dare la caccia a un drac, una creatura terrificante che semina paura e morte tra le genti della regione. Ma mentre si inoltrano in una terra sospesa tra antichi culti pagani ormai al tramonto e la crescente influenza del cristianesimo, Jian e Attius iniziano a intuire una verità inquietante…

Soggetto e sceneggiatura sono dei fratelli Frédéric e Julien Maffre, disegni e copertina sono firmati da Ludovica Ceregatti, i colori di Denis Bechu e Julien Maffre.

Jian. Quelli della montagna
Frédéric Maffre, Julien Maffre, Ludovica Ceregatti, Denis Bechu, Julien Maffre
Traduzione dal francese di Giovanni Zucca
SBE, 2026
72 pagine, cartonato, colori – 21,00 €
ISBN: 9791256292646

 

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