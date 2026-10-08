SBE presenta Jian. Quelli della montagna

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore porta per la prima volta in Italia JIAN. QUELLI DELLA MONTAGNA, fantasy francese disponibile in libreria e fumetteria dal 9 ottobre 2026.

Nel 480 d.C., due guerrieri attraversano i Pirenei: Jian è giovane, impulsivo, segnato da un passato avvolto nel mistero; accanto a lui Attius, un ex legionario guidato da una fede incrollabile, che gli fa da padre e da maestro d’armi, dopo averlo salvato da un oscurso destino di cui poco si conosce. I due vengono incaricati di dare la caccia a un drac, una creatura terrificante che semina paura e morte tra le genti della regione. Ma mentre si inoltrano in una terra sospesa tra antichi culti pagani ormai al tramonto e la crescente influenza del cristianesimo, Jian e Attius iniziano a intuire una verità inquietante…

Soggetto e sceneggiatura sono dei fratelli Frédéric e Julien Maffre, disegni e copertina sono firmati da Ludovica Ceregatti, i colori di Denis Bechu e Julien Maffre.

Jian. Quelli della montagna

Frédéric Maffre, Julien Maffre, Ludovica Ceregatti, Denis Bechu, Julien Maffre

Traduzione dal francese di Giovanni Zucca

SBE, 2026

72 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9791256292646