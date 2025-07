SBE presenta il nuovo volume di Paolo Barbieri, “Draghi. I custodi delle stelle”

Comunicato stampa

L’illustratore Paolo Barbieri fin da bambino è rimasto affascinato da Stelle, Draghi e Cavalieri. Con la sua personale visione ha trasformato il cavaliere e il drago in due emblemi della natura e del cosmo.

Arriva in libreria e fumetteria dal 4 luglio 2025 per SBE DRAGHI. I CUSTODI DELLE STELLE, un volume dove il mito, la leggenda e il fantasy si fondono con la scienza, in una serie di illustrazioni che raggruppano le costellazioni tolemaiche.

Spiega Paolo Barbieri: “I Draghi, accompagnati dalle loro Creature, in questo libro diventano i Custodi delle stelle; Guardiani nati all’inizio dei tempi, che sono guerrieri, viaggiatori e a volte solo pigri osservatori delle vicende del cosmo. Per l’occasione, oltre a disegnarli, ho dedicato loro piccole storie, molte delle quali con richiami alla mitologia greca e sumera, infarcendo il tutto con una spolverata scientifica e rimandi a buchi neri, fornaci stellari e qualche citazione letteraria. Buon viaggio in questo mio mondo fatto di Draghi, stelle e Fantasia”.

Esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store di Milano e sullo shop online Bonelli sarà disponibile anche una speciale versione con variant cover.

Draghi. I custodi delle stelle

Paolo Barbieri

Sergio Bonelli Editore, 2025

160 pagine, cartonato, colori – 28,00 €

ISBN: 9791256290871-9791256290888 (variant)