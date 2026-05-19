Tornano le avventure del Dragonero scout

Con un esodo e un agguato notturno si apre Le nebbie di Mahlga, albo che inaugura il nuovo corso della testata dopo la parentesi Immemore. Un ciclo che, su Bonelli Digital Classic, viene definito Dragonero – Lo Scout, come spiega il curatore Luca Barbieri nell’introduzione. Dopo le grandi saghe de Il ribelle e Mondo Oscuro, la serie torna infatti a una gestione più classica e riposiziona Ian nel ruolo di scout itinerante attraverso un Erondár rifondato e ancora instabile.

Per iniziare Stefano Vietti riporta in scena il mago militare Adso e la sua compagna Shin, intenti a costruirsi una nuova vita lontano dalle macerie lasciate dagli abominii. Cuore della storia è il lavoro sulla psicologia di Ian: il protagonista riflette sulla percezione e sulle conseguenze del trauma provocato dagli invasori infernali e su una sorta di apatia che lo tormenta. È un tema che si intreccia con quella che potrebbe diventare una linea narrativa importante: il problematico rapporto fra Ian e la sua spada Saevasectha, dalla quale si è precauzionalmente separato.

Nel frattempo Vietti continua il racconto politico del nuovo Erondár, dove nascono e si ridefiniscono poteri, ordini e comunità: dai Luresindi ai ghoul, passando per le manovre dell’ex cancelliere Ausofer. Vengono inoltre introdotti personaggi che sembrano destinati a ritagliarsi uno spazio stabile, come la luresinda Milea che in poche sequenze mostra personalità e spessore di primo piano.

Ai disegni Fabrizio Galliccia alterna solidità narrativa e gusto per l’impatto visivo. Funzionano molto bene le scene d’azione, che scandiscono e infondono adrenalina all’albo, ma colpiscono anche singole pagine o vignette come la vertiginosa tavola 30, con una residenza incastonata fra i monti, la prima vignetta di tavola 32, con il suo ambiente intimo e dettagliato illuminato dal focolare e circondato da librerie ordinate, o la seconda di tavola 38, dominata da una porta blindata dal complesso meccanismo che fra l’altro introduce un cliffhanger legato alla continuity di Adso. Imponente infine tavola 44, che presenta la nuova ambientazione delle Madri Guardiane guidate da Ecuba.

Abbiamo parlato di:

Dragonero #6 (#156) – Le nebbie di Mahlga

Stefano Vietti, Fabrizio Galliccia

Sergio Bonelli Editore, maggio 2026

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000460156