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“Earl Foureyes – Giù nel Multiverso”: 23 autori reinterpretano l’invenzione di Stefano Zattera

6 Novembre 2026
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Barta pubblica un’antologia di versioni alternative del personaggio di Zattera tra assurdità, eccessi, grottesco e gusto underground.
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Earl Foureyes Multiverso

Il nuovo volume dedicato a Earl Foureyes, il bizzarro detective che mescola noir d’antan e fantascienza retro creato da Stefano Zattera, è un’antologia celebrativa in cui il personaggio è affrontato e riletto da numerosi autori e autrici – 23 in totale – che arrivano dal panorama underground e indipendente italiano: si va da Squaz a Nicola Stradiotto, da Hurricane a Officina Infernale, a cui si uniscono anche un paio di ospiti internazionali, Charles Guthrie e Miguel Angel Martin.

L’operazione sfrutta un pretesto narrativo (che è una storia–cornice dello stesso Zattera): Earl è rimasto intrappolato in un limbo tra le dimensioni e deve affacciarsi a diverse di queste per trovare la sua, incontrando varianti di se stesso, del suo mondo e di alcune vicende attraversate nei suoi racconti.

Il risultato – realizzato anche grazie all’aiuto di una campagna di crowdfunding – è una collezione di fumetti brevi o brevissimi in cui ogni autore e autrice reinterpreta esteticamente la creazione di Zattera, ma soprattutto reinterpreta l’assurdo e il grottesco che ne costituiscono l’anima, giocando tra eccessi, psichedelia, gore e delirio. Un vero e proprio viaggio lisergico costruito con un catalogo grafico eterogeneo, tra episodi a colori e in bianco e nero, dove spesso l’invenzione e l’esagerazione pesano molto più dell’intenzione di raccontare una storia.

Abbiamo parlato di:
Earl Foureyes – Giù nel Multiverso
AA.VV.
Barta Edizioni, 2026
168 pagine, brossurato, colori – 20,00 €
ISBN: 978-8898462360

Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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