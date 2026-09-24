saldaPress presenta “Universal Monster: il fantasma dell’opera”

Comunicato stampa

Il mito del Fantasma torna a vivere in nuova veste cupa e violenta, in un volume a fumetti portato in Italia da saldaPress e disponibile in tutte le fumetterie, librerie e store online a partire dal 25 settembre 2026.

Universal Monsters: Il fantasma dell’opera, scritto da Tyler Boss e disegnato da Martin Simmonds, reinterpreta in chiave horror una delle figure più celebri e tragiche dell’immaginario cinematografico, protagonista del classico Universal del 1943 con protagonista l’attore inglese Claude Rains nei panni del fantasma.

Nella Parigi di fine Ottocento, una serie di crimini violenti sconvolge il Teatro dell’Opera e trascina la giovane cantante Christine Dubois in un incubo sempre più soffocante. Tra corridoi immersi nell’ombra e una presenza che sembra conoscere ogni segreto del teatro, la protagonista scopre di essere al centro dell’ossessione del fantasma, in un gioco inquietante in cui realtà e illusione si confondono.

Tyler Boss traspone nell’adattamento a fumetti sia elementi dal thriller psicologico che dall’horror cinematografico, mentre Martin Simmonds rende su carta la paura e l’ossessione tra cui si muovono i protagonisti del fumetto.

Con Universal Monsters: Il fantasma dell’opera, il mito cinematografico torna così alle sue atmosfere più oscure e riporta l’orrore spostandolo dalla maschera alla persona, e fornisce una lettura terribile di come possesso e ossessione possono prendere forma.

Universal Monsters: Il fantasma dell’opera

Tyler Boss, Martin Simmonds

saldaPress, 2026

120 pagine, cartonato, colori – 23,00 €

ISBN: 9791254618172