saldaPress porta in anteprima a Lucca Comics 2026 la nuova graphic novel in formato orizzontale firmata da Carmine Di Giandomenico, Manaya.
Il volume uscirà poi nelle librerie e fumetterie il 27 novembre 2026, ma Lo Spazio Bianco ve ne offre una preview in esclusiva.
Anteprima “Manaya” (saldaPress)
A Lucca Comics arriva in anteprima una nuova graphic novel di Carmine di Giandomenico. Pubblichiamo un assaggio in esclusiva.
saldaPress porta in anteprima a Lucca Comics 2026 la nuova graphic novel in formato orizzontale firmata da Carmine Di Giandomenico, Manaya.