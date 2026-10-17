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Anteprima “Manaya” (saldaPress)

17 Ottobre 2026
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A Lucca Comics arriva in anteprima una nuova graphic novel di Carmine di Giandomenico. Pubblichiamo un assaggio in esclusiva.
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saldaPress porta in anteprima a Lucca Comics 2026 la nuova graphic novel in formato orizzontale firmata da Carmine Di Giandomenico, Manaya.
Il volume uscirà poi nelle librerie e fumetterie il 27 novembre 2026, ma Lo Spazio Bianco ve ne offre una preview in esclusiva.

Anteprima Manaya

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