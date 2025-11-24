Sadie Sink e Spider-Man: “Bisogna aspettare e poi vedrete”

Intervistata da Entertainment Weekly, l’attrice Sadie Sink ha avuto modo di parlare dei suoi progetti attuali e futuri, tra i quali ovviamente Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo sull’arrampicamuri in cui interpreta un ruolo ancora coperto dal mistero.

Tom può salutare i fan perché la gente sa chi è, ma poi mi vedi e sono come un pinguino – ha detto l’attrice in riferimento ad alcune immagini dal set che la mostravano coperta da un cappotto – sarà così per un pò, a quanto pare.

La Sink ha specificato che le conversazioni con i Marvel Studios per il film sono iniziate mentre stava girando la quinta stagione di Stranger Things. E una delle prime teorie circolate è che l’attrice possa interpretare il ruolo di Jean Grey.

Stava succedendo prima ancora che sapessi che avrei lavorato a questo progetto – ha detto in riferimento a questo specifico rumors – ero tipo, ‘Aspetta, di cosa stanno parlando le persone?’

Da allora, in merito alla parte si sono accavallate decine di voci mai confermate, molte delle quali riguardano personaggi con i capelli rossi, da Mary Jane Watson a Rachel Cole-Alves.