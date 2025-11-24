Sadie Sink e Spider-Man: “Bisogna aspettare e poi vedrete”

L'attrice parla del suo misterioso ruolo nel prossimo film Sony/Marvel Studios.
Intervistata da Entertainment Weekly, l’attrice Sadie Sink ha avuto modo di parlare dei suoi progetti attuali e futuri, tra i quali ovviamente Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo sull’arrampicamuri in cui interpreta un ruolo ancora coperto dal mistero.

Tom può salutare i fan perché la gente sa chi è, ma poi mi vedi e sono come un pinguino – ha detto l’attrice in riferimento ad alcune immagini dal set che la mostravano coperta da un cappotto – sarà così per un pò, a quanto pare.

La Sink ha specificato che le conversazioni con i Marvel Studios per il film sono iniziate mentre stava girando la quinta stagione di Stranger Things. E una delle prime teorie circolate è che l’attrice possa interpretare il ruolo di Jean Grey.

Stava succedendo prima ancora che sapessi che avrei lavorato a questo progetto – ha detto in riferimento a questo specifico rumors – ero tipo, ‘Aspetta, di cosa stanno parlando le persone?’

Da allora, in merito alla parte si sono accavallate decine di voci mai confermate, molte delle quali riguardano personaggi con i capelli rossi, da Mary Jane Watson a Rachel Cole-Alves.

Molte persone dimenticano che il colore dei capelli può cambiare, ma sì, capisco tutte queste teorie. Bisognerà solo aspettare e vedere. Sono emozionata dal fatto che tutto questo possa finalmente essere messo a tacere.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

