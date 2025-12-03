Rider Comics presenta “Nico & Cice. Diari di viaggio: Castruccio Castracani”

Comunicato stampa

Rider Comics annuncia l’uscita di Nico & Cice. Diari di viaggio: Castruccio Castracani, nuovo volume della serie a fumetti che inaugura la linea biografica dedicata ai protagonisti della storia italiana e delle sue declinazioni territoriali.

Creato da Antonio De Rosa (storia) e Riccardo Pieruccini – in arte Ruggine – (disegni), il fumetto racconta la parabola del celebre condottiero lucchese con ritmo contemporaneo e attenzione alle fonti.

Dopo l’esordio in Nico & Cice. Diari di viaggio: Lucca, nel nuovo titolo, Nico e Cice – guidati dai diari di viaggio del Nonno – seguono le tracce di Castruccio Castracani attraversando città e castelli d’Italia e delle Fiandre, mentre decifrano indizi che collegano la vita del personaggio al messaggio segreto ricevuto in eredità con una lettera.

La narrazione combina avventura, indagine e divulgazione storica, unendo il lavoro sulle fonti all’immediatezza del fumetto per ragazzi.

Lo stile scelto è moderno, ispirato sia al manga sia al fumetto europeo e italiano, e il libro conta di offrire strumenti semplici per continuare ad approfondire a scuola, in famiglia o da soli.

Con questo volume, Nico & Cice. Diari di viaggio conferma la scelta sul suo modo di raccontare: un viaggio nella memoria d’Italia in cui due ragazzi esplorano luoghi, eventi e personaggi per dare loro una nuova vita oggi.

Dopo l’esordio sulla città di Lucca, il titolo apre la serie a una linea sulle biografie, pensata per chi ha dai 9 anni in su e adatta a casa e a scuola, dalla primaria alla secondaria di primo grado.

Castruccio Castracani è sostenuto dai Comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari e si basa su una collaborazione concreta con le istituzioni. La serie a fumetti, per ogni città o personaggio, coinvolge amministrazioni locali e università, così da usare fonti affidabili, valorizzare le tradizioni e restituire i risultati al territorio con presentazioni, laboratori per le scuole e materiali di approfondimento.

Il progetto grafico è dello Studio editoriale Red Whale, con editing di Elena Artibani e consulenza storica di Lorenzo Del Barga (Comune di Lucca), Massimo Baldocchi e Jacopo Paganelli (Università di Pisa).

Nico & Cice. Diari di viaggio: Castruccio Castracani

Antonio De Rosa, Riccardo “Ruggine” Pieruccini

Rider Comics, 2025

100 pagine, brossurato, colori – 13,00 €

ISBN: 97912985592803

Già disponibile su www.ridercomics.it e in libreria e fumetteria a partire dal 15 dicembre 2025